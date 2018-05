Governo Lega-M5s | tra i papabili premier Roventini | Del Re e Fioramonti

Governo M5S-Lega - Berlusconi su Salvini<br> "Parla a nome suo - non del Centrodestra" : Inizia a scricchiolare in modo eclatante la coalizione di centrodestra. Silvio Berlusconi aveva dato il via libera alla Lega per trattare con il Movimento 5 Stelle, ma adesso non è per nulla soddisfatto dal testo del Contratto di Governo definitivo pubblicato questa mattina. Il leader forzista si è detto “preoccupato” e “deluso”, prendendo le distanze da Salvini: “preoccupazione molto forte, c’è anche una delusione profonda, perché ci sono ...

Lega : mandato pieno a Salvini su Governo con 5S : "Soddisfazione di tutti perché il contratto di governo - si legge in una nota - accoglie la politica del 'Prima gli italiani' e il 90% delle richieste delle Lega, dalla sicurezza al taglio delle ...

Cosa dice sullo sport il contratto di Governo M5S-Lega : contratto di governo M5S-Lega, quali sono i piani di Salvini e Di Maio per il mondo dello sport? Dagli impianti sportivi alla revisione delle competenze del Coni, i punti citati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Sale Lega - M5s ko : 27% vorrebbe su Lavoro la prima legge del Governo : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Primi provvedimenti dovranno essere su Lavoro e tasse

Governo : un commento ‘europeo’ sull’acqua - punto due del contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Governo Lega-M5S : i timori del mercato. Nuovi ribassi in vista? : A preoccupare è l'assenza di indicazioni sulle coperture, tenendo presente che dai tagli agli sprechi e ai costi della politica arriverebbero risorse insufficienti. Secondo Intesa Sanpaolo se il ...

Governo Lega-M5S - Sergio Mattarella : tecnici nei ministeri-chiave : Lunedì Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Quirinale per illustrare a Sergio Mattarella la versione definitiva del contratto di Governo e presentare al capo dello Stato il presidente del ...

Governo Lega-M5s - quanto costa il “contratto” (100 miliardi - almeno) : L’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Sacro Cuore ha calcolato le “quantificazioni sulle proposte contenute” nel contratto-programma di Governo messo a punto in via definitiva da Lega e M5s che sarà presentato, dopo la consultazione fra gli iscritti, al Quirinale lunedì prossimo. Si parte dalla “Flat tax”, la misura più costosa: tra 26/50 miliardi di euro, si tratta di una riforma dell’Irpef che porta le ...

Cosa non c’è nel contratto di Governo M5s-Lega : Il contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega non contiene alcuni punti su cui ci si attendeva una presa di posizione più chiara. Non si parla di unioni civili, articolo 18, tagli di leggi inutili, donne, grandi eventi come le Olimpiadi, riduzione del programma degli F35 e il riferimento alle politiche per il Sud è ridotto a pochissime righe, molto generiche.Continua a leggere

Daniel Gros e le euro-minacce Bruxelles contro 5 Stelle-Lega Un blitz anti Governo giallo-verde : Tal Daniel Gros, che di professione fa il capo del Center for european policy studies (che gli paga lo stipendio?) di Bruxelles che si professa economista tedesco, sente l’impellente e irrefrenabile e non rimandabile necessità di dire la sua sul programma giallo - verde tra Lega e M5S Segui su affaritaliani.it

Governo Lega-5stelle - primo sì al contratto : ecco cosa succederà ora : Il consiglio federale della Lega si è espresso a favore del contratto di Governo frutto della trattativa con il Movimento 5 stelle. La conferma arriva dal parlamentare Alessandro Morelli...

Governo Di Maio-Salvini : contratto soft dopo critiche Ue/ Accordo Lega-M5s - voto su Rousseau : ok dal Carroccio : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. voto online su Rousseau: ira di Berlusconi

Contratto di Governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Insieme a vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

