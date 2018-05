Governo Lega-M5s | ecco la lista dei ministri Tensioni tra i grillini su Vincenzo

Governo M5S-Lega : la trattativa Di Maio-Salvini si blocca sul premier [LIVE] : 08:00 - La trattativa tra M5S e Lega continua tra alti e bassi, con le due forze in campo che spesso offrono versioni differenti tra di loro. Nella giornata di ieri ad esempio, da una parte i grillini sostenevano “Il contratto è chiuso”, mentre i leghisti ribattevano “No, ci stiamo lavorando”. Di certo, nel momento in cui si aveva la sensazione di essere entrati nel rettilineo finale, la trattativa si è nuovamente incagliata sul nome del ...

Governo M5S-Lega : Di Maio e Salvini vanno alla ricerca del Premier [LIVE] : Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e Lega, la sensazione era che il Governo del cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti alla Camera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello del Premier che dovrà sedersi a Palazzo ...

Berlusconi : "Spero che il Governo M5s-Lega faccia qualcosa di buono o al voto" : Forza Italia, annuncia il leader, non voterà la fiducia ma "solo provvedimenti utili per gli italiani"

CONTRATTO Governo M5S-LEGA - ULTIMATUM DI SALVINI/ No Di Maio premier - Centinaio : "Ministero Interno a noi" : GOVERNO , ultime notizie live: CONTRATTO M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di Maio per il nome premier , forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 00:02:00 GMT)

Governo - il balzo della Lega : supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)

Contratto Governo M5s-Lega - cosa cambia/ Ultimatum di Salvini a Di Maio - Castelli : "Le novità sulla Tav" : Governo , ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:52:00 GMT)

Governo LEGA-M5S - ULTIMATUM DI SALVINI A DI MAIO/ "Chiusurà lunedì o decide Mattarella" - nodo premier? : GOVERNO , ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:52:00 GMT)

Contratto di Governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : ecco il programma del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Non c’è il Sud, o almeno non nell’immediato. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il conflitto di interessi scomodo a Silvio Berlusconi. Non c’è lo stop alla ...