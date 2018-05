Governo Lega-M5s all' ultimo miglio | ma Berlusconi inizia il fuoco di sbarramento

19 ministri - 13 con portafoglio Su Affari il Governo Lega-M5S Molte le donne. Ecco tutti i nomi : governo Lega-M5S. 19 ministri di cui 13 con portafoglio e sei senza. La squadra del governo Salvini-Di Maio è quasi pronta. Affaritaliani.it anticipa la lista quasi completa dei ministri, secondo quanto riferito da una fonte qualificata della nuova maggioranza giallo-verde Segui su Affaritaliani.it

Contratto di Governo Lega-M5s - i 10 punti principali : Ecco alcuni dei punti più significativi e qualificanti del programma di governo, dal fisco alle pensioni, passando per sicurezza, immigrazione e politica estera. di GIORGIO CACCAMO governo, voto ...

Berlusconi : 'Governo M5s-Lega si farà - ma noi controlleremo' : "Questo governo tra M5s e Lega si farà e noi saremo lì con grande puntualità, precisione e attenzione a cercare di far sì che ciò che non fa bene all'Italia non venga fatto". Lo ha detto il leader di ...

Governo M5s-Lega - la sintesi del contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento contiene trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale, dalla riforma delle pensioni, l'...

Governo M5S-LEGA - DI MAIO “IO NO PREMIER”/ Voto contratto su Rousseau : Salvini - “Berlusconi sconcertante” : GOVERNO, il contratto M5S-LEGA: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:10:00 GMT)

Governo Lega-M5s - tra i papabili premier Roventini - Del Re e Fioramonti : Trovata la quadra sul contratto di Governo Lega-M5s, resta da sciogliere il nodo della premiership. Dato per certo che né Matteo Salvini né Luigi Di Maio , al momento, si sono proposti, impazza il ...

Governo M5S-Lega - Berlusconi su Salvini<br> "Parla a nome suo - non del Centrodestra" : Inizia a scricchiolare in modo eclatante la coalizione di centrodestra. Silvio Berlusconi aveva dato il via libera alla Lega per trattare con il Movimento 5 Stelle, ma adesso non è per nulla soddisfatto dal testo del Contratto di Governo definitivo pubblicato questa mattina. Il leader forzista si è detto “preoccupato” e “deluso”, prendendo le distanze da Salvini: “preoccupazione molto forte, c’è anche una delusione profonda, perché ci sono ...

Lega : mandato pieno a Salvini su Governo con 5S : "Soddisfazione di tutti perché il contratto di governo - si legge in una nota - accoglie la politica del 'Prima gli italiani' e il 90% delle richieste delle Lega, dalla sicurezza al taglio delle ...

Cosa dice sullo sport il contratto di Governo M5S-Lega : contratto di governo M5S-Lega, quali sono i piani di Salvini e Di Maio per il mondo dello sport? Dagli impianti sportivi alla revisione delle competenze del Coni, i punti citati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Sale Lega - M5s ko : 27% vorrebbe su Lavoro la prima legge del Governo : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Primi provvedimenti dovranno essere su Lavoro e tasse(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:40:00 GMT)

Governo : un commento ‘europeo’ sull’acqua - punto due del contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Governo Lega-M5S : i timori del mercato. Nuovi ribassi in vista? : A preoccupare è l'assenza di indicazioni sulle coperture, tenendo presente che dai tagli agli sprechi e ai costi della politica arriverebbero risorse insufficienti. Secondo Intesa Sanpaolo se il ...

Governo Lega-M5S - Sergio Mattarella : tecnici nei ministeri-chiave : Lunedì Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Quirinale per illustrare a Sergio Mattarella la versione definitiva del contratto di Governo e presentare al capo dello Stato il presidente del ...

Governo Lega-M5s - quanto costa il “contratto” (100 miliardi - almeno) : L’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Sacro Cuore ha calcolato le “quantificazioni sulle proposte contenute” nel contratto-programma di Governo messo a punto in via definitiva da Lega e M5s che sarà presentato, dopo la consultazione fra gli iscritti, al Quirinale lunedì prossimo. Si parte dalla “Flat tax”, la misura più costosa: tra 26/50 miliardi di euro, si tratta di una riforma dell’Irpef che porta le ...