Governo Lega e M5S alla stretta finale

M5s-Lega - Travaglio : “Aumento spread? Non c’è nessuna connessione con fuga di notizie su contratto di Governo” : “Salvini e di Di Maio parlando di complotto dello spread? Non esiste nessun complotto. Io non credo ai complotti, così come non credevo al complotto dello spread evocato da Berlusconi e da Brunetta nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde semplicemente perché non aveva la maggioranza”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “L’aumento dello spread in questi giorni è parallelo a quello ... : “Salvini e di Di Maio parlando di complotto delloNon esiste nessun complotto. Io non credo ai complotti, così come non credevo al complotto dello spread evocato da Berlusconi e da Brunetta nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde semplicemente perché non aveva la maggioranza”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che aggiunge: “L’aumento dello spread in questi giorni è parallelo a quello ...

Pensoni nella bozza Lega-M5S : come uscirà dal lavoro col nuovo Governo Video : Siamo ancora alla bozza perché adesso serve l’ok dei due leader di Movimento 5 Selle e Lega, ma di fatto il contratto di Governo tra le due forze politiche è pronto. Un documento di 40 pagine e 29 punti con una seri di provvedimenti di carattere urgente che i due partiti si prefiggono l’obbiettivo di mettere in atto appena costituito l’Esecutivo. Una miriade di punti di cui tanto si è parlato in questi giorni ed altri che hanno fatto capolino a ... : Siamo ancora allaperché adesso serve l’ok dei due leader di Movimento 5 Selle e Lega, ma di fatto il contratto ditra le due forze politiche è pronto. Un documento di 40 pagine e 29 punti con una seri di provvedimenti di carattere urgente che i due partiti si prefiggono l’obbiettivo di mettere in atto appena costituito l’Esecutivo. Una miriade di punti di cui tanto si è parlato in questi giorni ed altri che hanno fatto capolino a ...

Governo : la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del Governo, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronte della Tav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ... : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronteTav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ...

Governo : la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega [LIVE] : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del Governo, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronte della Tav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ... : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronteTav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ...

Governo Lega-M5s - ecco la lista dei ministri. Tensioni tra i grillini su Vincenzo Spadafora : Il Governo non è ancora nato e tra i 5Stelle è già polemica. A scatenarla è Vincenzo Spadafora , braccio destro di Di Maio, indicato da fonti pentastellate come ministro quasi certo. La sua nomina, ... : Ilnon è ancora nato e tra i 5Stelle è già polemica. A scatenarla è, braccio destro di Di Maio, indicato da fonti pentastellate come ministro quasi certo. La sua nomina, ...

Matteo Salvini vola ad Aosta : sul Governo M5s-Lega è meno ottimista : 'Ciao Amici, si parte direzione Aosta. Si vede tanto che negli ultimi giorni sto dormendo molto poco??? Sto lavorando per voi, giuro che ce la metto tutta'. Così, ieri, il leader leghista Matteo ... : 'Ciao Amici, si parte direzione. Si vede tanto che negli ultimi giorni sto dormendo molto poco??? Sto lavorando per voi, giuro che ce la metto tutta'. Così, ieri, il leader leghista...