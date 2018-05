Governo | la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega LIVE

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Die Matteoper la formazione del, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronteTav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per quanto riguarda le misure a favore del Sud – territorio dove i 5 Stelle hanno fatto il pieno dei voti – non sembrava essercene traccia all’interno del programma. Poco dopo però, i grillini sono corsi ai ripari, annunciando un capitolo specifico per il Meridione, con misure come il reddito di cittadinanza che avranno un impatto decisivo soprattutto nel mezzogiorno. Sui migranti invece, si parla di far rimpatriare circa 500mila irregolari. Insomma, ...