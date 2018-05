Governo | il rebus premier durerà per tutto il weekend

Rebus Governo : accordo su programma - trattative a oltranza su premier - : Intesa Lega-M5S su un contratto di 40 pagine in cui si è trovato un punto di equilibrio sui temi cari alle due forze politiche. Niente riferimenti all'uscita dall'euro. Ora dialogo per il presidente ...

Rebus Governo - spread tocca i 150 punti. Piazza Affari maglia nera | : Mercati preoccupati per l'incertezza politica: il valore del differenziale di rendimento con i titoli tedeschi raggiunge picchi che non si registravano da gennaio. Il mercato azionario italiano scende ...

Rebus Governo - lo spread tocca i 142 punti. Piazza Affari maglia nera - : Mercati preoccupati per l'incertezza politica: il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi è salito oltre i 140 punti per la prima volta da marzo. Il mercato azionario italiano scende dell'1,...

Rebus nuovo Governo - Di Maio : 'Chiesto altro tempo'. LIVE | : Il leader dei Cinque Stelle è stato ricevuto dal presidente Mattarella al Quirinale: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per concludere il contratto di governo". E sul premier: "D'accordo con ...

Governo LEGA-M5S - DOMANI VERTICE SALVINI-DI MAIO/ Resta rebus premier - Casaleggio : "Contratto votato online" : GOVERNO MS5-Lega, ultime notizie, sorpresa Di MAIO: "Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio". Sintonia nel secondo VERTICE su flat tax e conflitto d'interessi: DOMANI terzo VERTICE

Governo : rebus premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio (3) : (AdnKronos) – Tra i nomi esterni che circolano in queste ore, tornano quelli dell’ex presidente dell’Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini; agli Esteri, ammesso che la casella non venga occupata da Di Maio, il diplomatico Giampiero Massolo, che rumors volevano in corsa per la premiership, voce smentita seccamente dai 5 Stelle. Tra le ‘quote rosa’ di un possibile Governo giallo-verde, stando al toto-nomi ...

Governo : rebus premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Ieri era la soluzione, ma oggi inizia già a vacillare. Oltre a non avere un premier terzo nel cassetto -“di alto profilo, non un tecnico e con una chiara impronta politica” l’identikit tracciato- nel M5S crescono i dubbi sul nome da individuare per affidargli il mandato a formare il Governo. E anche se la garanzia potrebbe essere quella di un ruolo forte di Salvini e Di Maio in una sorta di ...

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del premier terzo. Ecco il Governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...

Rebus Governo - Gentiloni : esecutivo Lega-M5s sarebbe incognita per Ue - : Il presidente del Consiglio: "I fondamentali sono a posto e non faccio profezie di sventura. Ma a riportare fuori strada l'Italia ci si mette un attimo. Il Pd? Deve dare un contributo, dobbiamo dare ...

Solo un Governo costituente può farci uscire dal rebus elettorale : ... cioè quanto a concezione della democrazia, a lealtà alla Costituzione, a collocazione europea e visione della politica estera. Il secondo consiste nel fatto che difficilmente si potrebbe formare un ...

Rebus Governo - le maggioranze possibili : AdnKronos, - Cercasi maggioranza. Si lavora per risolvere il Rebus per la formazione del nuovo governo. La palla ora passa al presidente della Camera Roberto Fico convocato oggi alle 17 dal presidente ...

I NUMERI/ Il rebus del costo del lavoro per il nuovo Governo : Eurostat ha diffuso i dati relativi al costo orario medio di lavoro nell'Ue e nell'Eurozona. NUMERI che pongono una sfida al Governo che verrà. GIANCAMILLO PALMERINI

E se fosse un premier donna a risolvere il rebus Governo? I primi nomi : Troppo sbilanciata sulla destra Daniela Santanchè mentre Giorgia Meloni, essendo leader di un partito come anche Beatrice Lorenzin, attribuirebbe un ruolo per alla sua forza politica ritenuto ...

E se fosse un premier donna a risolvere il rebus Governo? I primi nomi : Fase uno: Palazzo Chigi se lo disputano i leader dei partiti che sono andati meglio (entrambi maschi). Fase due: stallo. Fase tre: si cerca un nome che possa essere accolto dalle forze politiche, che non sia troppo legato ad un singolo partito ma con un alto profilo istituzionale. E, qualcuno ha suggerito, donna. È stato giorni fa il direttore della Stampa, Maurizio Molinari, a dare la linea con un editoriale ripreso da molti siti. Cosa ...