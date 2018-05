Governo | il nuovo Contratto Lega-M5s Da No a Sì Tav | Sud e Ue | Di Maio-Salvini | “noi no

Pensoni nella bozza Lega-M5S : come uscirà dal lavoro col nuovo Governo Video : Siamo ancora alla bozza perché adesso serve l’ok dei due leader di Movimento 5 Selle e Lega, ma di fatto il contratto di Governo tra le due forze politiche è pronto. Un documento di 40 pagine e 29 punti con una seri di provvedimenti di carattere urgente che i due partiti si prefiggono l’obbiettivo di mettere in atto appena costituito l’Esecutivo. Una miriade di punti di cui tanto si è parlato in questi giorni ed altri che hanno fatto capolino a ...

Governo Lega-M5S - il nuovo contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

Sviluppo sostenibile - Giovannini : «Incalzeremo il nuovo Governo» : Fare 17 goal, tanti quanti sono gli obiettivi Scenderanno in campo anche la Serie A, le stazioni ferroviarie, i musei, il mondo dell'istruzione, dalle scuole alle università

Nuovo faccia a faccia fra Salvini e Di Maio su programma e Governo : Al centro del vertice gli ultimi nodi del programma che 'sarà chiuso in serata', ma soprattutto sulla rosa dei nomi e chi sarà il premier, probabilmente un pentastellato: tramonta l'ipotesi staffetta ...

Alitalia : Gubitosi - qualunque cosa voglia fare nuovo Governo faccia presto(2) : (AdnKronos) – Gubitosi ha quindi voluto puntualizzare che “non sta a noi dire quale dovrà essere la nuova Alitalia”: “tra i poteri dei commissari non c’è l’indirizzo politico e noi non intendiamo fare il lavoro del Governo e non possiamo dire cosa si dovrebbe fare. Non sarebbe appropriato”. “Se ce lo chiedono, possiamo dare un’opinione” ha concluso. L'articolo Alitalia: Gubitosi, ...

"Il carburante si consuma - fate presto". Sos dei commissari di Alitalia al nuovo Governo : "Il carburante si consuma, noi proviamo a consumarne poco, ma si consuma". Arriva dal commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, l'sos sull'ex compagnia di bandiera. Situazione che preoccupa e per questo Gubitosi lancia un appello al prossimo governo: bisogna fare presto."Qualunque cosa voglia fare il nuovo governo, sono scelte politiche, che lo facciano presto. Perché il carburante si consuma, noi proviamo a consumarne poco, ...

Terminato nuovo faccia a faccia fra Salvini e Di Maio su programma e Governo : Al centro del vertice gli ultimi nodi del programma che 'sarà chiuso in serata', ma soprattutto sulla rosa dei nomi e chi sarà il premier, probabilmente un pentastellato: tramonta l'ipotesi staffetta ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle Diretta : Comincia un'altra giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo il lungo vertice di ieri notte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a incontrarsi alla Camera. Sul tavolo, oltre ...

Governo : nuovo vertice Salvini-Di Maio. Ue : si rispetti il bilancio : ... mentre la borsa di Milano guarda di sottecchi ciò che accade fra i palazzi della politica. E pur essendo partita bene in apertura, per la rassicurazione che l'Italia non uscirà dall'euro, poi in ...

Governo - Dombrovskis : nuovo Esecutivo rispetti vincoli di bilancio : Teleborsa, - Il futuro Governo italiano dovrà attenersi alla disciplina di bilancio e continuare a ridurre il deficit e il debito perché fattori di rischio. Lo ha dichiarato il vice Presidente della ...

Dombrovskis - nuovo Governo rispetti conti : ANSA, - BRUXELLES, 17 MAG - "Non commentiamo sulle politiche dei partiti o processi di formazione dei governi, ma quello che enfatizziamo in ogni caso è che è importante attenersi alla disciplina di ...

Governo - alla Camera nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : E' in corso a Montecitorio un nuovo incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida ...

Dombrovskis - nuovo Governo rispetti conti : ANSA, - BRUXELLES, 17 MAG - "Non commentiamo sulle politiche dei partiti o processi di formazione dei governi, ma quello che enfatizziamo in ogni caso è che è importante attenersi alla disciplina di ...

Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul capo del Governo : È iniziato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. ...