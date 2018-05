Governo | Giacomelli | Lega-M5S? Non sarà esecutivo breve

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “? Si sono spinti troppo avanti per tornare indietro. Non credoun. E nei sondaggi di queste ore non mi pare che diminuisca il consenso della pubblica opinione verso questa impostazione”. Lo ha detto il sottosegretario uscente Mise e membro Direzione Pd, Antonello, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei. ‘Mi amareggia ‘ ha aggiunto– lo stupore di alcuni commentatori che negli ultimi anni non hanno fatto mancare l’appoggio ad alcune posizioni. Il nostro problema non è quello che c’è scritto nel contratto o quello che dicono o pensanoma quei contenuti che sono stati votati temo consapevolmente da milioni di cittadini. Questo è il problema sostanziale che ci deve interrogare tutti”. ‘Serve una ...