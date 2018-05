Governo | Giacomelli | assenti innovazione e digitale in contratto Lega-M5S

Governo : Giacomelli - Lega-M5S? Non sarà esecutivo breve : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Governo Lega-M5S ? Si sono spinti troppo avanti per tornare indietro. Non credo sarà un Governo breve. E nei sondaggi di queste ore non mi pare che diminuisca il consenso della pubblica opinione verso questa impostazione”. Lo ha detto il sottosegretario uscente Mise e membro Direzione Pd, Antonello Giacomelli, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei. ‘Mi ...