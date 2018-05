Governo | Fitoussi | bene riduzione debito con crescita pil ma scettico su modalità

sportfair

: La visione di Fitoussi sul governo M5S Lega perfettamente legittimo e non porterà l'Italia fuori dell'Europa - AntonioVotino : La visione di Fitoussi sul governo M5S Lega perfettamente legittimo e non porterà l'Italia fuori dell'Europa - GonnelliLuca : Fitoussi: governo da rispettare· 'Bocciato dalla Ue, ma legittimo' -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Condivido da sempre, come la maggior parte degli economisti d’altronde, che l’unico modo per diminuire ilpubblico sia ladel pil”. Ma per procedere in questa direzione “servono nervi saldi anche perché in un primo tempo ilsale”. Insomma “ci vuole unben saldo e non sottoposto a controlli esterni”. A sostenerlo all’Adnkronos è Jean-Paul, professore emerito all’Institut d’Etudes Politiques di Parigi e alla Luiss di Roma, che si dice “un po’” circa il programma economico del Movimento 5 Stelle e della Lega. “Serve -spiega- un programma coerente e realizzabile. Forse sbaglierò ma sono un po’”. Il contratto “è un po’ quello che voleva fare Alex?s Tsipras in Grecia: non ci è riuscito ...