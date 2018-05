Governo | fino alle 20 si vota online | il contratto di governo M5S-Lega

Contratto di Governo - Cottarelli : “Costi fino a 125 miliardi. Ma entrate per 550 milioni”. Di Maio : “Conti della serva” : Tra 108 e 125 miliardi euro. Nel dettaglio: da 108,7 a 125,7 miliardi. Sono i costi del Contratto di governo siglato dalla Lega e dal Movimento 5 stelle calcolati dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani di Carlo Cottarelli. Le coperture, invece, ammonterebbero solo a 550 milioni di euro. L’Osservatorio ha pubblicato online una tabella in cui analizza nel dettaglio i costi e le entrate delle varie misure. Numeri che hanno ...

Governo - lo spread scende in apertura - poi si allarga fino a 157. Piazza Affari vira in negativo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. In cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico, sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati ...

Il Governo Gentiloni fa gli scatoloni ma... come potremmo trovarcelo fino a ottobre : ... ovvero, che il capo dello Stato alla fine rinunci al 'suo' esecutivo che rischierebbe fortemente di non avere una maggioranza, gettando ancora più nel caos quella guerra per bande che è la politica ...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 150 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (cioè il differenziale tra il tasso pagato ...

Lega-M5s al lavoro fino all'alba "Si prova a fare il Governo" Premier - cresce l'ipotesi staffetta : Il tavolo 5 Stelle - Lega ha lavorato tutta notte fino alle 6 del mattino. "Ci siamo. Si prova a fare il governo", spiega all'alba uno dei partecipanti all'incontro decisivo che ha praticamente ultimato il documento programmatico dell'esecutivo giallo-verde Segui su affaritaliani.it

Governo : Di Maio - vogliamo andare fino in fondo - M5S c’è : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “E’ il momento di capire se vogliamo andare fino in fondo, il M5S c’è e vuole andare fino in fondo”. Così Luigi Di Maio in un video postato su Fb. L'articolo Governo: Di Maio, vogliamo andare fino in fondo, M5S c’è sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Uilt - serve riforma complessiva fino a ministero mare : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – ‘Il settore dei marittimi italiani ha bisogno di un ragionamento che abbracci tutti i problemi ancora irrisolti, a partire dalla formazione, dalla riforma del collocamento, dalla sburocratizzazione delle procedure, dal lavoro usurante, arrivando fino alla costituzione di un dicastero della Marina Mercantile”. A chiederlo è la Uiltrasporti, con il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario ...

Governo - Lega e M5S chiedono a Mattarella tempo fino a domenica : Roma, 10 mag. , askanews, La Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, impegnati nelle trattative per la formazione del nuovo Governo, hanno chiesto al presidente della ...

