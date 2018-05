Governo | Comune di Parma | Inaudito togliere tassa di soggiorno Non sanno come si

Salvini : Governo - tanti punti in comune con M5S : Roma – Matteo Salvini, segretario della Lega, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il noto social network Facebook. Le sue parole hanno riguardato la versione definitiva del ‘contratto’ con M5S. “Giorni e notti di lavoro. tanti punti del programma della Lega e del centrodestra in questo ‘contratto di Governo’. Dalla sicurezza alle pensioni, dall’immigrazione al lavoro, dalla legittima difesa ...

Governo : Martina a Salvini - nè barbari nè servi - ma servitori bene comune : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Caro Salvini, non servono nè barbari, nè servi. Ma servitori del bene comune con il senso dello Stato”. Lo scrive il reggente Pd, Maurizio Martina, su twitter. L'articolo Governo: Martina a Salvini, nè barbari nè servi, ma servitori bene comune sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : "Ecco i punti in comune" | Renzi dice no all'accordo : Il leader pentastellato spiega anche che sul contratto si possono definire tempi e obiettivi. E aggiunge: "Se si può farequalcosa di buono per l'Italia e mettere finalmente i cittadinial primo posto, noi ci siamo"

Di Maio : tanti punti in comune con il Pd Ma Renzi : mai un Governo con i 5 Stelle : Luigi Di Maio lancia al Pd un "appello" per la realizzazione di un programma di governo. Il leader dei Cinque Stelle: "Lo studio del professor Della Cananea ha individuato i punti in comune tra il nostro programma e il loro e oggi vorrei passare in rassegna... Segui su affaritaliani.it

Governo - appello di Di Maio al Pd : dal lavoro alla povertà - ecco i punti in comune : Il leader dei 5 Stelle si dice "fiducioso perché sulla carta ci sono tanti punti di convergenza", evidenzia che "non si tratta di alleanze", le quali implicherebbero scambi di poltrone, rivendica la "massima coerenza" tra quanto detto prima del voto e quanto fatto dopo

Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : 'Ecco i punti in comune' : Di Maio si sofferma tra l'altro sulla revisione del regolamento di Dublino, sul salario minimo, su tasse e sanità pubblica, giustizia e costi della politica.

Di Maio : «Il mio appello al Pd : ecco i punti in comune nei programmi» - Renzi : mai un Governo con M5S : Non ci illudiamo che i programmi elettorali abbiano sempre una valenza, ma adesso è il momento di mettere alla prova la politica affinché dimostri che non si tratta solo di parole, ma di obiettivi ...

FICO - CONSULTAZIONI M5S-PD/ Diretta live Governo : Martina apre - "possibile percorso comune". Incognita Lega : FICO, mandato per Governo M5S-PD: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:34:00 GMT)

M5s e centrodestra - lo studio sorprendente : Governo possibile - tutti i punti in comune nei programmi : Vuoi vedere che, insulti a parte, questo governo M5s-centrodestra si può fare davvero? A sottolineare le sorprendenti 'convergenze di programma' tra grillini, Lega e Forza Italia è la società Reti di ...

Berlusconi : lavorare perché nasca un Governo. Il centrodestra ad Arcore cerca una linea comune : ROMA «Abbiamo blindato l'unità del centrodestra. Adesso dobbiamo blindare la nascita di un governo. Un passo dopo l'altro…». Un passo dopo l'altro, Silvio Berlusconi prova lentamente ad ...

Il Comune di Roma in bolletta Raggi spera in un Governo amico : La documentazione presentata dal Campidoglio non ha soddisfatto il ministero dell'Economia e ora sono a rischio i trasferimenti dello stato alla città. Sono in tutto 110 milioni di euro e per il ...