ilfattoquotidiano

: Governo, Castelli (M5s): “La Tav? Nel contratto di governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” - fattoquotidiano : Governo, Castelli (M5s): “La Tav? Nel contratto di governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” - 16blu : RT @fattoquotidiano: Governo, Castelli (M5s): “La Tav? Nel contratto di governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” - Darkmind4ever : RT @fattoquotidiano: Governo, Castelli (M5s): “La Tav? Nel contratto di governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” -

(Di venerdì 18 maggio 2018) “Non è vero che nel programma non c’è il no alla. La forma in cui l’abbiamo scritta rafforza ancora di più l’interruzione di quell’opera inutile“. Sono le parole della deputata del M5S, Laura, che in questi giorni ha fatto parte delolo tecnico per la stesura deltra il movimento e la Lega. “Come è scritta oggi ci sono due punti che fanno in modo che quell’opera non si debba realizzare, così è credibile” ha aggiunto. L'articolo(M5s): “La? Neldiil no a quell’opera inutile” proviene da Il Fatto Quotidiano.