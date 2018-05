Governo | Camusso boccia accordo Lega-M5s | ‘Disuguaglianze restano immutate La flat tax è

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 maggio 2018) “Latax è tra le misure più sbagliate ed inadeguate di tutte. Veniamo da una lunga stagione durante la quale le disuguaglianze sono aumentate e latax sembra annunciare che non ci sarà redistribuzione. Chi si è impoverito continuerà ad essere povero. La legge Fornero va cambiata, ma le cose che ho letto nell’dinon mi pare ridisegnino un nuovo sistema previdenziale equo. In particolare, per i giovani, il Mezzogiorno e per le donne il lavoro continua ad essere precario”. Così Susanna, segretario generale della Cgil, a margine del convegno dei giovani imprenditori edili a Napoli. L'articolo-M5s: ‘Disuguaglianze. Latax è sbagliata e inadeguata’ proviene da Il Fatto Quotidiano.