Governo | Berlusconi scarica Salvini | Torna a casa E Matteo perde le staffe

Berlusconi : 'Governo M5s-Lega si farà - ma noi controlleremo' : "Questo governo tra M5s e Lega si farà e noi saremo lì con grande puntualità, precisione e attenzione a cercare di far sì che ciò che non fa bene all'Italia non venga fatto". Lo ha detto il leader di ...

Governo M5S-LEGA - DI MAIO “IO NO PREMIER”/ Voto contratto su Rousseau : Salvini - “Berlusconi sconcertante” : GOVERNO, il contratto M5S-LEGA: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:10:00 GMT)

Berlusconi : 'Matteo fermati - sono pronto a guidare Governo di cdx' : A pochi giorni dalla sua riablitazione, il Cavaliere sottolinea la distanza con Salvini e lo attacca: 'mai parlato a nome della coalizione, ma solo a nome suo e della Lega' -

Governo M5S-Lega - Berlusconi su Salvini<br> "Parla a nome suo - non del Centrodestra" : Inizia a scricchiolare in modo eclatante la coalizione di centrodestra. Silvio Berlusconi aveva dato il via libera alla Lega per trattare con il Movimento 5 Stelle, ma adesso non è per nulla soddisfatto dal testo del Contratto di Governo definitivo pubblicato questa mattina. Il leader forzista si è detto “preoccupato” e “deluso”, prendendo le distanze da Salvini: “preoccupazione molto forte, c’è anche una delusione profonda, perché ci sono ...

Governo - irrompe Berlusconi : “Pronto a fare il premier con il centrodestra” : Se il Governo Di Maio-Salvini non dovesse andare in porto “credo che dovrebbe esserci la possibilità di dare l’incarico al centrodestra di presentare il proprio programma al Parlamento dove saremmo sicuri di ottenere la maggioranza e dare vita a un Governo che potrebbe durare per molto tempo, anche per tutta la legislatura”. Così il presidente di Fi Silvio Berlusconi. “A questo si aggiunge il fatto – continua ...

Berlusconi a Mattarella : disponibile a guidare Governo di centrodestra : Il leader di FI, da Aosta, affronta il nodo governo: "Al momento non c'è nessuno con l'esperienza necessaria per fare il premier, io sono disponibile se Mattarella mi darà l'incarico".

Governo M5S-Lega - Berlusconi su Salvini<br>"Parla a nome suo - non del Centrodestra" : Inizia a scricchiolare in modo eclatante la coalizione di centrodestra. Silvio Berlusconi aveva dato il via libera alla Lega per trattare con il Movimento 5 Stelle, ma adesso non è per nulla soddisfatto dal testo del Contratto di Governo definitivo pubblicato questa mattina. Il leader forzista si è detto “preoccupato” e “deluso”, prendendo le distanze da Salvini: “preoccupazione molto forte, c’è anche una delusione profonda, perché ci sono ...

CONTRATTO Governo M5S-LEGA - DI MAIO “VOTO SU ROUSSEAU”/ Berlusconi “grande distanza con Salvini” : GOVERNO, il CONTRATTO M5S-LEGA: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:52:00 GMT)

Berlusconi "chiama" Mattarella : disponibile a guidare Governo di centrodestra : Il leader di FI, da Aosta, affronta il nodo governo: "Al momento non c'è nessuno con l'esperienza necessaria per fare il premier, io sono disponibile se Mattarella mi darà l'incarico". Poi si dice preoccupato dal giustizialismo M5s e prende la distanze da Salvini: "Non parla a nome del centrodestra".

Berlusconi avverte : 'Matteo fermati - sono pronto a guidare Governo di cdx' : A pochi giorni dalla sua riablitazione, il leader di Forza Italia sottolinea la distanza con Salvini e lo attacca : A lui ho consigliato di andare a casa, non ha mai parlato a nome della coalizione, ...

Governo - Berlusconi : distante da Salvini : 13.41 "In questo momento con Salvini c'è molta distanza. Ha sempre parlato a nome suo e della Lega, non a nome della coalzione. Gli ho consigliato di tornare a casa".Così il leader di FI Berlusconi. Si dice "preoccupato" per "la direzione giustizialista" presente nel contratto di Governo tra Lega-M5S.Inoltre si prevedono "costi per 100 miliardi".L'incarico "per formare il Governo dovrebbe andare al centrodestra. Otterremmo la maggioranza in ...

Governo - Berlusconi : in questo momento molta distanza tra me e Salvini : Aosta, 18 mag. , askanews, C'è distanza fra lei e Salvini? viene chiesto a Silvio Berlusconi ad Aosta alla vigilia del voto in regione. 'In questo momento su quel tavolo , M5s-Lega ndr, c'è molta ...

Governo - Berlusconi : incarico a centrodestra - io disponibile : Aosta, 18 mag. , askanews, Silvio Berlusconi chiede al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di valutare la possibilità di ricevere l'incarico per formare un Governo in grado 'di ottenere la ...

Governo - su Rousseau voto contratto Lega-M5s/ Berlusconi - “Salvini sbaglia con Di Maio. Io pronto a premier” : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. voto online su Rousseau(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:52:00 GMT)