Gossip | tutto su Luigi Mario Favoloso e Nina Moric al 18 05

Francesco Monte - la rivelazione bomba a Mattino 5. “Io credo che lui…” - per il momento è solo un’indiscrezione che - però - è bastata a scatenare il Gossip. Cosa lo aspetta (se tutto va bene) : Lunedì 12 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. La puntata è stata “tosta” e piena di colpi di scena. Per esempio nessuno si aspettava che Alessia Marcuzzi si sarebbe rivoltata in modo aggressivo nei confronti di Eva Henger che voleva a tutti i costi parlare del canna-gate. Come ormai sanno anche i muri, la ex star del porno, nella seconda diretta della trasmissione, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del Gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...