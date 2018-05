Gossip Grande Fratello : Baye Dame vittima di un'aggressione? : Non c'è pace per il Grande Fratello 15: mentre nella Casa continuano i battibecchi tra i concorrenti, anche fuori succedono cose che riaccendono i riflettori del Gossip sugli eliminati. Baye Dame, squalificato a due settimane dall'inizio del reality per aver aggredito Aida Nizar, sarebbe a sua volta stato vittima di violenza in queste ore. Sul profilo Instagram ufficiale del giovane, dunque, è apparsa una foto di un pronto soccorso con la quale ...

Grande Fratello 2018 - cos'ha scritto Luigi Favoloso sulla maglietta? Gossip infinito su Twitter : Aggiornamento del 17 maggio 2018, ore 10: la frase scritta da Luigi sarebbe stata rivolta a Selvaggia Lucarelli. Post originale: Cosa c'era scritto sulla maglietta di Luigi Favoloso? Quale frase ha provocato la sua squalifica al Grande Fratello 2018? Non lo sapremo mai, o forse lo scopriremo nelle famose sedi opportune: a Domenica Live. Nulla esclude che nei prossimi giorni infatti Barbara d'Urso possa annunciare durante Pomeriggio Cinque che ...

Da Ariana Grande a Kendall Jenner - tutti i Gossip del weekend : Un giro del mondo tra le storie più appassionanti del weekend: da Milano a Cannes, con passaggio obbligato a Londra, dove non si aspetta altro che il Royal Wedding. Festa della mamma a casa Ferragni, con tanto di bisnonna Il piccolo Leone ha conosciuto la nonna della mamma, occasione per una foto di quattro generazioni insieme e festeggiare tutte le mamme. Non solo lavoro per Chiara Ferragni al rientro in Italia a un mese e mezzo dalla nascita ...

Gossip Grande Fratello : Aida esclusa dal gioco ma il pubblico insorge Video : Oltre al danno, anche la beffa: sembra essere questo il modo di dire più adatto alla breve ma intensa esperienza di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello. In appena due settimane, infatti, la concorrente è stata prima bullizzata dal gruppo e poi mandata in nomination per alcune frasi discutibili dette contro Baye Dame: il provvedimento che ha preso la produzione nei confronti della spagnola, però, ne ha decretato l'eliminazione dal gioco ...

Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018 : nessun confronto nella Casa? “Lontana dal Gossip!” : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Federica Panicucci contro il Grande Fratello di Barbara d’Urso? Il Gossip : Federica Panicucci vuole prendere le distanze da Barbara d’Urso? Federica Panicucci e Barbara d’Urso, in un modo o nell’altro, sono sempre riuscite a far parlare di loro. Sulla loro presunta rivalità, infatti, tanto si è detto e scritto. Le dirette interessate, tuttavia, sono sempre state molto attente nel rilasciare dichiarazioni al riguardo, proprio per evitare di alimentare voci di corridoio e pettegolezzi sul loro conto. Delle due ...

Gossip : Paola Di Benedetto entrerà nella Casa del Grande Fratello Video : Il settimanale 'Spy' ha lanciato una notizia esclusiva sulla seconda puntata del #Grande Fratello: #Paola di Benedetto entrera' nella Casa per confrontarsi con l'ex Matteo Gentili. Stando ai #Gossip che riporta il giornale, 'Madre Natura' sarebbe stata invitata per replicare a quello che ha detto sul suo conto l'attuale concorrente del reality nei primi giorni di permanenza tra le mura di Cinecitta'. Come reagira' Francesco Monte, compagno ...

