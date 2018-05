Gorizia | scoperti 437 lavoratori irregolari Evasione milionaria

ilfriuli

: #Gorizia: scoperti 437 #lavoratori #irregolari. Le Fiamme gialle hanno individuato il meccanismo fraudolento usato… - IlFriuli : #Gorizia: scoperti 437 #lavoratori #irregolari. Le Fiamme gialle hanno individuato il meccanismo fraudolento usato… - iMagazineTwit : #Gorizia, scoperti 437 lavoratori irregolari -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Per non versare le ritenute Irpef e i contributi previdenziali , una società con sede legale a, e unità a Monfalcone e nelle province di Pordenone e Treviso , , operante in subappalto all'...