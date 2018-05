Golf – Belgian Knockout | Lorenzo Gagli ottavo in qualifica

Golf – Belgian Knockout - Lorenzo Gagli inizia in 14ª posizione : staccati gli azzurri Pavan e Laporta : Buon inizio per Lorenzo Gagli nel Belgian Knockout: l’azzurro si piazza 14°, più indietro Andrea Pavan (58°) e Francesco Laporta (110°) Lorenzo Gagli ha iniziato al 14° posto con 69 (-2) colpi il Belgian Knockout, uno dei tornei dell’European Tour dalla formula innovativa che si sta disputando sul percorso del Rinkven International GC (par 71), ad Antwerp in Belgio. A metà classifica Andrea Pavan, 58° con 72 (+1), e in bassa Francesco ...

Golf - European Tour 2018 : sette atleti al comando del Belgian Knockout - l’equilibrio regna sovrano. Ottima prova per Lorenzo Gagli - sornione Andrea Pavan : Un’ammucchiata in testa al Belgian Knockout, torneo inserito nel circuito dell’European Tour, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. A guidare la classifica sono ben sette atleti, tutti a pari merito con 4 colpi sotto il par. Si tratta degli inglesi Matthew Baldwin e Ryan Evans, del danese Jeff Winther, del malese Gavin Green, del cileno Nico Geyger, dello spagnolo Jorge ...

Golf - European Tour 2018 : Belgian Knockout al debutto - Andrea Pavan e Francesco Laporta provano a stupire : Una grande novità andrà a contrassegnare l’European Tour 2018. Debutta il Belgian Knockout, che andrà in scena tra giovedì 17 e domenica 20 maggio sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. Una realtà nuova, dunque, va ad innestarsi nel più importante circuito europeo del Golf. E sono tanti i protagonisti internazionali della disciplina che prenderanno parte al torneo in Belgio. I padroni di casa ...

Golf - European Tour 2018 : Belgian Knockout al debutto - Andrea Pavan e Francesco Laporta provano a stupire : Una grande novità andrà a contrassegnare l’European Tour 2018. Debutta il Belgian Knockout, che andrà in scena tra giovedì 17 e domenica 20 maggio sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. Una realtà nuova, dunque, va ad innestarsi nel più importante circuito europeo del Golf. E sono tanti i protagonisti internazionali della disciplina che prenderanno parte al torneo in Belgio. I padroni di casa ...

Golf - debutta il Belgian Knockout : Sul percorso del Rinkven International GolfClub, il numero 60 al mondo è il grande favorito alla vittoriafinale. In campo anche tre azzurri: Andrea Pavan, Lorenzo Gaglie Francesco Laporta. Riposano i ...