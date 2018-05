Godevano del permesso legge 104 | ma andavano in vacanza | a processo 2 dipendenti ASL

abruzzo24ore.tv

: @lafranca_sm @carmentpf L'euro è stata una mazzata per le banche che godevano di una enorme rendita parassitaria. I… - mariopalazzi101 : @lafranca_sm @carmentpf L'euro è stata una mazzata per le banche che godevano di una enorme rendita parassitaria. I… - havavtid : In culo a tutti gli stronzi che ieri godevano: avessimo vinto col Sassuolo 5 a 0 non sarebbe cambiato nulla. Siamo… - nexusSEI_6 : @Adricos2 @marcellomione1 @lorepregliasco @you_trend Ricordiamoci però che il 40% alle Europee arrivò al varo del G… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Teramo - Nel corso di un'indagine della Guardia di Finanza sui permessi per l'assistenza a famigliari disabili, 2della Asl di Teramo, zio e nipote, sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di truffa per avere indebitamente usufruito dei permessi concessi per l’assistenza di familiari con handicap grave. Secondo l’accusa, titolare del fascicolo il pm Silvia Scamurra, i due uomini, un tecnico radiologo ed un infermiere, pur risultando in congedo retribuito per l’assistenza rispettivamente dell’anziano padre e della nonna, avrebbero impegnato la maggior parte del tempo in attività di esclusivo carattere personale, addirittura, in alcuni casi, avrebbero usufruito di quei congedi per andare in, anche fuori regione. Entrambi, nei mesi scorsi, nell’ambito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Nereto, erano stati raggiunti da un sequestro ...