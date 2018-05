Gli ultimi 10 presidenti del Consiglio

Di Maio-Salvini : premier e governo. Ultimi dettaGli ok : 4 Il governo giallo-verde si fara'. Movimento5Stelle e Lega hanno chiuso il cerchio nella serata di ieri sul programma da presentare al Colle. Il tavolo di concertazione che ha lavorato notte e giorno per non far saltare il banco ha definito anche gli Ultimissimi dettagli. Manca la sottoscrizione di Luigi Di Maio [VIDEO] e Matteo Salvini che, tuttavia, si sono dati appuntamento questa mattina alla Camera per confrontarsi non più ...

Governo - ultimi nodi da scioGliere : alla Camera vertice Di Maio-Salvini [LIVE] Video : Trattative Governo: Di Maio e Salvini trattano per individuare il premier 10:15 - Nella giornata di ieri si è concluso il tavolo tecnico che ha sancito il contratto di Governo tra M5S e Lega. Nell'ultima versione della bozza di accordo tra le parti, ci sarebbe un'importante novita' relativa al reddito di cittadinanza: sarebbe scomparso il limite dei due anni previsto per l'erogazione dello stesso. 10:00 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : incontro alla Camera per sciogliere Gli ultimi nodi : Nella sede della Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, è previsto un nuovo incontro tra il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Per la quadratura del cerchio sul contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle e sul nome del presidente del Consiglio potrebbe essere il giorno decisivo.

Valerio Scanu a Scanzonissima il 16 maggio con Donatella Rettore : Gli ultimi dettagli : Valerio Scanu a Scanzonissima il 16 maggio per la prima puntata. Il nuovo musical game show avrà inizio a partire dalle 21,20 su Rai2 con la conduzione di Gigi&Ross, già alla guida di Made in Sud. La competizione si svolgerà tra due squadre, con i capitani già scelti tra due grandi della musica italiana. Si tratta di Valerio Scanu e Donatella Rettore, chiamati a guidare i due team della prima puntata del nuovo musical game show. ...

Gli ultimi scogli sul tavolo dei leader : migranti - sicurezza - grandi opere e rapporti con l'Ue : Immigrati, sicurezza, grandi opere e rapporti con l'Unione europea finiranno direttamente sulla scrivania dei due leader. "Io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni", ammette lo stesso Luigi Di Maio mentre il tavolo tecnico sta per terminare il suo lavoro e consegnare la bozza del programma al capo politico M5S e al segretario leghista. Saranno loro a siglare il patto imprimendo nero su bianco quale sarà la linea politica del governo ...

Gli ultimi giapponesi del M5s : “La roba leghista noi non la votiamo” : In queste settimane non c’è traccia di polemiche, voci in dissenso o anche solo dichiarazioni critiche nei confronti dell'accordo con la Lega di Matteo Salvini. La paura di nuove elezioni e il controllo militare di interviste e partecipazioni pubbliche hanno impedito che il dissenso venisse in superficie (mentre un/una parlamentare convocato/a dai vertici per "chiarimenti"). Eppure, la fronda anti-leghista cresce e si organizza: "Al Senato ...

Lotta all'omofobia - Italia aGli ultimi posti in Europa : Report annuale di Ilga Europe: peggio di noi solo i Paesi dell'est. Intanto per la prima volta due vescovi Italiani , a Reggio Emilia e Cremona, presiedono la veglia di preghiera per i gay e le ...

VOLO MALAYSIA AIRLINES 370 - PILOTA SUICIDA/ Gli ultimi inquietanti attimi prima dell'omicidio di massa : VOLO MALAYSIA AIRLINES 370: "Missione SUICIDA del PILOTA, fece cadere l’aereo". La scioccante rivelazione da parte della commissione di inchiesta dopo quattro anni di indagini(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:02:00 GMT)

F1 - sospiro di sollievo in casa Ferrari : Gli ultimi aggiornamenti sul motore che ha tradito Raikkonen a Barcellona : I tecnici della Ferrari hanno analizzato il motore 2 che ha tradito Raikkonen a Barcellona, scoprendo come fortunatamente non si sia rotto sospiro di sollievo in casa Ferrari per quanto riguarda le condizioni del secondo motore montato da Raikkonen a Barcellona, i tecnici in rosso infatti hanno scoperto la causa che ha costretto il finlandese al ritiro. AFP/LaPresse Dopo attente analisi e valutazioni è saltato fuori un problema elettrico ...

Lavoro : troppi morti - Gli ultimi a La Spezia e Abano : Stamattina previsti presidi davanti al cantiere navale Antonini e davanti alla Prefettura, dove i rappresentanti sindacali saranno ricevuti dal prefetto, dopo l'incidente di ieri -

Lavoro - troppi morti - Gli ultimi a La Spezia e Abano : Stamattina previsti presidi davanti al cantiere navale Antonini e davanti alla Prefettura, dove i rappresentanti sindacali saranno ricevuti dal prefetto, dopo l'incidente di ieri -

LA SCELTA DI NILUFAR ADDATI È GIORDANO O NICOLÓ?/ Uomini e donne - i tre in villa : Gli ultimi aggiornamenti : A Uomini e donne anche per NILUFAR Addatti si sta avvicinando il momento della SCELTA. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:40:00 GMT)

Alaska - il ghiacciaio Columbia visto dallo spazio : si è ritirato di oltre 20 km neGli ultimi 3 decenni : Il satellite Sentinel-2B, del programma europeo Copernicus, ci porta in Alaska, sopra il ghiacciaio Columbia, uno dei ghiacciai che sta cambiando più rapidamente nel mondo. Il ghiacciaio, che è visibile appena al di sotto del centro dell’immagine, scorre lungo i pendii innevati dei Monti Chugach verso lo Stretto di Prince Williams, nel sud-est dell’Alaska. negli ultimi tre decenni, questo ghiacciaio di acqua di marea si è ritirato ...

Governo - lo scoGlio è il nome del premier. Ultimi incontri prima di salire al Colle : Alle 14 a Montecitorio tavolo tecnico per rifinire il contratto. In forse un incontro tra Salvini e Di Maio: sono comunque loro a dover decidere il nome del premier IL CONTRATTO / C'è l'ok al ...