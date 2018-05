Gli ormoni tiroidei mantengono in equilibrio le funzioni dell’organismo

Gli effetti deGli ormoni tiroidei su energia e peso : Gli effetti degli ormoni della tiroide sul peso sono fra i più discussi, soprattutto perché tanti tendono ad attribuire a tali effetti il loro sovrappeso o la loro obesità. A questo proposito, è doverosa una premessa: rispetto alla frequenza per cui le persone ritengono la causa del loro eccesso di peso sia una disfunzione della tiroide o di qualche altra ghiandola, i casi in cui tale relazione viene confermata da opportune verifiche sono molto ...

Gli effetti deGli ormoni tiroidei sul metabolismo di zuccheri e grassi : Gli ormoni della tiroide forniscono un importante contributo alla regolazione dei processi metabolici che riguardano zuccheri e grassi. Agiscono su vari passaggi del metabolismo del colesterolo: la sua sintesi, la sua rimozione dal sangue e la sua eliminazione, da parte del fegato, sotto forma di acidi biliari, che sono componenti della bile. Gli ormoni della tiroide stimolano anche, in via diretta, la lipolisi, cioè il processo di ...

Gli effetti deGli ormoni tiroidei su cuore e apparato cardiovascolare : Il fatto che nelle persone che hanno un ipertiroidismo sia di frequente riscontro l’aumento della frequenza cardiaca, mentre in quelle con ipotiroidismo si rilevi una riduzione del ritmo dei battiti del cuore, dà un’indicazione chiara della stretta relazione fra livelli degli ormoni della tiroide e funzione cardiovascolare. D’altra parte, gli ormoni tiroidei influenzano cuore e vasi in una maniera molto più profonda di quella che le sole ...

Gli effetti deGli ormoni tiroidei sull’intestino : Gli ormoni della tiroide influenzano il funzionamento dell’apparato digerente altrettanto in profondità quanto in altri organi e sistemi. I meccanismi attraverso i quali esercitano la loro azione sulle cellule sono sempre quelli descritti nella scheda dedicata. Il risultato di queste interazioni lo si vede anche in presenza di disfunzioni della tiroide in quanto ad esse si associano alterazioni delle funzioni dell’apparato digerente. Nel ...

Ecco 5 alimenti che miGliorano la memoria e riequilibrano Gli ormoni : Molti alimenti hanno proprietà benefiche per il nostro organismo, la tradizione popolare e diverse ricerche scientifiche attribuiscono a determinate categorie di prodotti, presenti in natura, innumerevoli proprietà salutari. La dieta mediterranea è una delle più sane e conosciute al mondo, e offre tanti benefici per la nostra salute come un ridotto rischio di malattie cardiache, diabete e obesità. In pochi, però, conoscono i benefici della ...

“Si sono dati da fare”. GF - è successo : due concorrenti vanno al sodo. Non è passata neanche una settimana dall’inizio del reality ma Gli ormoni sono scatenati e quei due si lasciano andare. Lei - però - è già pentita… : È iniziato da neanche una settimana ma già sta facendo parlare. Il Grande Fratello, ovvio. sono bastati pochi giorni per far saltare i nervi ad alcuni concorrenti (che già hanno litigato per benino); a farne piangere altri; a scatenare l’ormone. E su questo avremmo messo la mano sul fuoco. Durante una della ultime puntate di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha raccontato ai fan tutto ciò che sta succedendo all’interno della casa e ha svelato ...

Farmaci : sviluppato contraccettivo maschile che non influisce suGli ormoni : Un nuovo studio pubblicato su “Plos One” ha pubblicato i risultati di test relativi al composto Ep055: è in grado di legarsi alle proteine ??dello sperma e si è dimostrato in grado di rallentare significativamente la mobilità generale degli spermatozoi senza influire sugli ormoni, rendendolo un potenziale anticoncezionale maschile senza effetti collaterali. Il composto è stato testato solo su modello animale e sotto forma di ...

Dalla carne aGli ormoni ai film francesi - tutte le «barriere» Ue che gli Usa vogliono abbattere : Abbassare i dazi sull'auto, ma soprattutto abbattere i divieti su carne agli ormoni e mais geneticamente modificato, tracciabilità dei prodotti alimentari e molto altro ancora. La lista delle ...

Adolescenza : non è 'colpa deGli ormoni' se i fiGli cambiano : Che ne pensate unimamme? Avreste mai pensato a questa differenza? Vi ricordiamo il nostro articolo: Si è adolescenti fino a 24 anni secondo la scienza

