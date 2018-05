Gli iscritti M5s votano il contratto Risultato scontato Da domani voto nei gazebo

Governo - Di Maio : “Tutti i nostri punti entrati nel contratto per esecutivo. Se Gli iscritti danno la conferma - lo firmerò” : “Ho appena votato su Rousseau. Se gli iscritti del Movimento 5 stelle decideranno per il sì, io firmerò il contratto di Governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook nel giorno dell’apertura della piattaforma Rousseau per il voto degli iscritti grillini al programma siglato da Lega e M5s. “È una grande occasione” ha concluso Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: ...

Governo : al via voto online M5s su contratto Di Maio aGli iscritti - se date l'ok lo firmerò : Roma - Al via il voto online degli iscritti M5s sul contratto di Governo tra il Movimento e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, si terrà dalle 10 alle 20 di oggi. È UN MOMENTO STORICO! VOTA IL contratto PER IL Governo DEL CAMBIAMENTO! È UN MOMENTO STORICO! LEGGI IL contratto https://goo.gl/mh6DEv E VOTA ORA SU ROUSSEAU: https://rousseau.movimento5stelle.it/ Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti ...

La parola aGli iscritti M5S. Di Maio consegna il contratto definitivo con la Lega al voto su Rousseau : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiuso e Luigi Di Maio passa la palla agli iscritti M5S, che saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau. "Per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento". Lo annuncia Luigi di Maio sul blog delle Stelle. "Oggi - scrive Di Maio su Facebook - si è finalmente ...

M5s-Lega - Casaleggio : “Contratto sarà votato online. Opinione deGli iscritti è l’indirizzo principale per le decisioni del Movimento” : “L’eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da M5s e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau“. Lo ha detto Davide Casaleggio in una conferenza stampa in Senato durante la quale è stata presentata la funzione “Scudo della Rete” della piattaforma. Alla domanda se il voto degli iscritti sarà vincolante, Casaleggio ha risposto: “Sicuramente il voto degli iscritti è l’indirizzo ...

Casaleggio : “Contratto di governo Lega-M5s sarà votato in rete daGli iscritti. Certificazione? Ci stiamo lavorando” : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle, una volta terminato, sarà votato online sulla piattaforma Rousseau. A confermarlo è stato Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del M5s e presidente dell’associazione che gestisce la struttura per la partecipazione in rete. E alla domanda se questa volta, a differenza delle altre, ci sarà una certificazione da parte di una società terza del voto, ha detto: “stiamo lavorando ...