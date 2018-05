: ELIA CALA IL TRIS! ????? Al @giroditalia terzo successo per @eliaviviani! ???? RT e crocchette per il suo Attila! ??… - ItaliaTeam_it : ELIA CALA IL TRIS! ????? Al @giroditalia terzo successo per @eliaviviani! ???? RT e crocchette per il suo Attila! ??… - Eurosport_IT : ANCORA VIVIANI! ??????????? Vince in volata a Nervesa della Battaglia davanti a Bennett, terzo successo in questo… - angelomangiante : Una città, la Capitale d'Italia, ridotta a pezzi. Tra rifiuti non raccolti, buche a volontà per tutti, terzo bus… -

La 13.ma tappa,180 km con arrivo a Nervesa della Battaglia, è appannaggio di Eliache sigla il tris. Frazione completamente pianeggiante con passaggio non troppo arduo sul Montello a 30 km dal traguardo.Sono in 5 a fare l'andatura (Vendrame,Irizar,Marcato,Tonelli e Zhupa).Il Gpm va a Vendrame.Poi il gruppo inizia a tirare in vista del prevedibile arrivo in velocità.A 6,3 km dal traguardo finisce l'avventura dei cinque.Nellosi mette in scia di Modolo e trionfa su Bennett e Van Poppel. Modolo chiude quarto.(Di venerdì 18 maggio 2018)