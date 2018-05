Giro d' Italia | Viviani trionfa a Nervesa della Battaglia

Elia Viviani - Giro d’Italia 2018 : “Le critiche? Tutte cazzate. Ho dimostrato che sappiamo come si vince” : Elia Viviani ha vinto la Ferrara-Nervesa della Battaglia, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il velocista della Quick Step Floors ha così conquistato il terzo successo in questa Corsa Rosa ed è riuscito a festeggiare dopo un paio di giorni davvero complicati. Queste le dichiarazioni che il veneto ha rilasciato ai microfoni di RaiSport: “Ho esultato così bruscamente (gettando la bicicletta subito dopo il traguardo, ndr) perché ...

Giro d’Italia 2018 - domani c’è lo Zoncolan! Orario d’inizio della tappa - come seguirla in tv e in tempo reale : La San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan è la tappa regina del Giro d’Italia 2018: la quattordicesima frazione della Corsa Rosa sarà decisiva per la classifica generale, i big sono pronti a darsi battaglia sulle impossibili rampe del Mostro della Carnia, semplicemente la salita più dura d’Europa. Andrà in scena uno spettacolo incredibile lungo i 10 chilometri che conducono in cima: Simon Yates cercherà di difendere la maglia rosa, ...

Giro d’Italia – Tris d’assi per Elia Viviani : favolosa volata della maglia ciclamino a Nervesa Della Battaglia : Elia Viviani vince la tredicesima tappa del Giro d’Italia partita da Ferrara e giunta a Nervesa Della Battaglia. Battuti Bennett e Van Poppel Elia Viviani ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia. Il ciclista Della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Nervesa Della Battaglia dopo aver percorso 180 chilometri. Battuti allo sprint Sam Bennett Della Bora Hansgrohe e Van Poppel Della LottoNL Jumbo. Ottimo il ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa : Yates amministra - Pozzovivo vicino al podio. 10° Aru prima dello Zoncolan : Non cambia la Classifica generale del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. La Ferrara-Nervesa della Battaglia, infatti, non ha riservato sorprese e i big hanno potuto godersi una giornata di relax in vista del durissimo weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada. Simon Yates rimane sempre in maglia rosa con 47” di vantaggio su Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo è in piena lotta per il podio insieme a Thibaut ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (19 maggio) : San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (sabato 19 maggio) si correrà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan. Si tratta di una delle frazioni decisive di questa edizione, con la salita più dura d’Europa che farà da palcoscenico per una spettacolare battaglia tra i big per cercare di conquistare la Maglia Rosa. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 50 km quando si affronteranno in successione il Passo Duron, il ...

Giro d’Italia 2018 - quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Sabato 18 maggio si correrà la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Si arriva sul Mostro, la salita più dura d’Europa farà da arbitro alla Corsa Rosa: su questa mitica ascesa si deciderà la classifica e sapremo davvero chi potrà davvero per il trionfo finale a Roma. La frazione si snoderà interamente in Friuli-Venezia-Giulia tra le province di Pordenone e Udine. Il via da San Vito al ...

Giro d’Italia – Visconti leader del gruppo a Filottrano : papà Antonino svela la verità sul gesto di Giovanni : Giovanni Visconti ‘direttore d’orchestra’ al Giro d’Italia: ecco la verità sul gesto del corridore della Bahrain Merida nella tappa di Filottrano Sono passati due giorni dalla tappa di Filottrano del Giro d’Italia 101. La carovana rosa ha attraversato le terre di Michele Scarponi, campione italiano di ciclismo scomparso lo scorso anno a causa di un incidente stradale. Una giornata commovente ricca di omaggi per ...

Giro d’Italia 2018 - chi attaccherà sullo Zoncolan? Il Mostro infernale decide la maglia rosa : Fabio Aru deve provarci - Yates-Dumoulin testa a testa : Là dove osano solo le aquile, là dove solo i più forti sono riusciti a fare la voce grossa, là dove ogni volta si fa la storia e dove si entra nel mito del ciclismo. Il Mostro, l’Inferno dei pedali, la salita più dura d’Europa: chiamatelo come volete, questo è il Monte Zoncolan, questa è l’ascesa simbolo del Giro d’Italia 2018, questo sarà l’arbitro della Cosa rosa. Saranno i 10 chilometri più difficili del Vecchio ...

La tredicesima tappa del Giro d’Italia è adatta ai velocisti : chi vincerà? Ecco i pronostici di SportFair [GALLERY] : La tredicesima tappa del Giro d’Italia sarà adatta ai velocisti puri: Ecco i favoriti odierni La tredicesima tappa del Giro d’Italia (Ferarra – Nervesa della Battaglia) sarà assolutamente piatta e attraverserà la pianura Padana orientale da sud a nord. A 30 chilometri dall’arrivo ci sarà il primo passaggio sul traguardo per affrontare il Montello da un versante “soft” con ultimo scollinamento a 20 chilometro dall’arrivo. Una ...