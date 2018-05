Giro d’Italia – Tris d’assi per Elia Viviani | favolosa volata della maglia ciclamino a

Classifica Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa : Yates amministra - Pozzovivo vicino al podio. 10° Aru prima dello Zoncolan : Non cambia la Classifica generale del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. La Ferrara-Nervesa della Battaglia, infatti, non ha riservato sorprese e i big hanno potuto godersi una giornata di relax in vista del durissimo weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada. Simon Yates rimane sempre in maglia rosa con 47” di vantaggio su Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo è in piena lotta per il podio insieme a Thibaut ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (19 maggio) : San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (sabato 19 maggio) si correrà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan. Si tratta di una delle frazioni decisive di questa edizione, con la salita più dura d’Europa che farà da palcoscenico per una spettacolare battaglia tra i big per cercare di conquistare la Maglia Rosa. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 50 km quando si affronteranno in successione il Passo Duron, il ...

Giro d’Italia 2018 - quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Sabato 18 maggio si correrà la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Si arriva sul Mostro, la salita più dura d’Europa farà da arbitro alla Corsa Rosa: su questa mitica ascesa si deciderà la classifica e sapremo davvero chi potrà davvero per il trionfo finale a Roma. La frazione si snoderà interamente in Friuli-Venezia-Giulia tra le province di Pordenone e Udine. Il via da San Vito al ...

Giro d’Italia – Oggi la tredicesima tappa da Ferrara a Nervesa Della Battaglia : ecco le immagini più belle [GALLERY] : ecco tutte le più belle immagini Della dodicesima tappa del Giro d’Italia partita da Ferrara e che giungerà a Nervesa Della Battaglia È in corso la decima tappa del Giro d’Italia, edizione numero 101, partita da Ferrara e che giungerà a Nervesa Della Battaglia. ecco tutte le più belle immagini Della frazione odierna. L'articolo Giro d’Italia – Oggi la tredicesima tappa da Ferrara a Nervesa Della Battaglia: ...

Giro d’Italia – Visconti leader del gruppo a Filottrano : papà Antonino svela la verità sul gesto di Giovanni : Giovanni Visconti ‘direttore d’orchestra’ al Giro d’Italia: ecco la verità sul gesto del corridore della Bahrain Merida nella tappa di Filottrano Sono passati due giorni dalla tappa di Filottrano del Giro d’Italia 101. La carovana rosa ha attraversato le terre di Michele Scarponi, campione italiano di ciclismo scomparso lo scorso anno a causa di un incidente stradale. Una giornata commovente ricca di omaggi per ...

Giro d’Italia 2018 - chi attaccherà sullo Zoncolan? Il Mostro infernale decide la maglia rosa : Fabio Aru deve provarci - Yates-Dumoulin testa a testa : Là dove osano solo le aquile, là dove solo i più forti sono riusciti a fare la voce grossa, là dove ogni volta si fa la storia e dove si entra nel mito del ciclismo. Il Mostro, l’Inferno dei pedali, la salita più dura d’Europa: chiamatelo come volete, questo è il Monte Zoncolan, questa è l’ascesa simbolo del Giro d’Italia 2018, questo sarà l’arbitro della Cosa rosa. Saranno i 10 chilometri più difficili del Vecchio ...

La tredicesima tappa del Giro d’Italia è adatta ai velocisti : chi vincerà? Ecco i pronostici di SportFair [GALLERY] : La tredicesima tappa del Giro d’Italia sarà adatta ai velocisti puri: Ecco i favoriti odierni La tredicesima tappa del Giro d’Italia (Ferarra – Nervesa della Battaglia) sarà assolutamente piatta e attraverserà la pianura Padana orientale da sud a nord. A 30 chilometri dall’arrivo ci sarà il primo passaggio sul traguardo per affrontare il Montello da un versante “soft” con ultimo scollinamento a 20 chilometro dall’arrivo. Una ...

Giro d’Italia 2018 - rischio pioggia sullo Zoncolan! Le previsioni meteo : salita da lupi - sotto il diluvio cambia tutto : Il Monte Zoncolan è uno dei punti cruciali del Giro d’Italia 2018: il terribile Mostro farà sicuramente da arbitro tra i pretendenti per il successo finale, i dieci chilometri infernali al 12% di pendenza media con punte del 22% saranno decisivi, la salita più dura d’Europa è pronta per esprimere il proprio verdetto e ci regalerà grandi emozioni. Tutti i ciclisti sono terrorizzati da questa ascesa nel Friuli dove tutti possono ...

Roma : Tappa Giro d’Italia - ecco la ‘green zone’ : Roma – La Capitale, il prossimo 27 maggio, ospiterà la Tappa conclusiva del “101 Giro d’Italia” che interesserà un itinerario di km. 11,500 lungo le vie del Centro Storico, che sara’ percorso dagli atleti per un totale di 10 giri. All’evento assisteranno migliaia di spettatori lungo tutto il percorso. Che per la sua collocazione nelle strade centrali della città e considerato il giorno festivo, vedrà il ...

Giro d’Italia 2018 - quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si disputerà sabato 19 maggio. La frazione di 186 chilometri sarà davvero decisiva per le sorti della Corsa Rosa: qui si delineerà la classifica generale e capiremo davvero chi potrà puntare al successo finale. Si arriva in cima al Mostro, la salita più dura d’Europa farà da arbitro alla contesa tra i big. La quattordicesima tappa si svilupperà ...

Giro d’Italia 2018 - domani si arriva sullo Zoncolan! Pendenze micidiali - è la salita più dura in Europa? : Semplicemente è il Mostro, la Montagna terribile. “Lasciate ogni speranza o voi che entrate” recita uno striscione posto all’imbocco di un’ascesa davvero infernale, degna del celebre verso di Dante Alighieri. Il Monte Zoncolan è la salita più dura d’Europa e probabilmente del Mondo, a detta di tutti i professionisti che hanno avuto l’ardore di cimentarsi in una fatica ai limiti dell’umano e ...

Giro d’Italia – Bramati preoccupato per la leadership di Viviani : il DS spiega i motivi della ‘crisi’ di Imola : Davide Bramati, DS della Quick Step Floors, è preoccupato per la condizione fisica di Elia Viviani, attuale leader della classifica per velocisti Elia Viviani sembra aver lasciato il turbo in Israele. La maglia ciclamino del Giro d’Italia non è più il corridore che si è fatto valere nel Medio Oriente, anzi è un lontano parente. Il ciclista della Quick Step Floors sta pagando dazio nelle ultime tappe disputate sull’Appennino, e ieri ...

Giro d’Italia – Bennett sfida apertamente Viviani : “proverò a lottare per la Maglia Ciclamino” : Sam Bennett, dopo la vittoria ottenuta a Imola, sfida apertamente Elia Viviani per la conquista della Maglia ciclamino Sam Bennett della Bora Hansgrohe si è imposto in volata sul circuito automobilistico di Imola Enzo e Dino Ferrari in una tappa contraddistinta dalla forte pioggia. Con Elia Viviani fuori dai giochi, il corridore irlandese ha anticipato la volata partendo lungo ai 400 metri per riprendere gli attaccanti Matej Mohoric della ...