Giro d' Italia 2018 | terza vittoria per Viviani | ' Risposta alle critiche' | 13tappa

Elia Viviani cala il Tris al Giro d'Italia : Per la cronaca, anche oggi la fuga dei temerari di giornata è stata ripresa a pochi chilometri dall'arrivo. In questo Giro nessuna fuga è ancora andata a buon fine e quello di oggi è stato il ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani vince a Nervesa della Battaglia! Esultanza sfrenata - scaraventa la bici a terra : Elia Viviani ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, conquistando così il terzo successo in questa Corsa Rosa. Il Campione Olimpico dell’omnium si è reso protagonista di una bellissima volata e dopo il traguardo di Nervesa della Battaglia ha scaraventato la sua bicicletta, un gesto di frustrazione dopo due giorni difficili e dopo aver ricevuto qualche critica di troppo. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Giro d’Italia - a Nervesa vittoria in volata di Viviani : Nervesa della Battaglia, 18 mag. – (AdnKronos) – Elia Viviani ha vinto in volata la tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Ferrara-Nervesa della Battaglia di 180 km. Lo sprinter veneto della Quick Step Floors, al terzo successo in questa edizione del Giro, si è imposto davanti all’irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) e all’olandese Danny Val Poppel (Lotto Nl-Jumbo). Il britannico Simon Yates ha conservato, per il ...

Fabio Aru - Giro d’Italia 2018 : “Zoncolan? Salita leggendaria - vedremo come sto. Ho qualche minuto di troppo ma…” : Fabio Aru occupa la decima posizione in classifica generale al Giro d’Italia 2018 e accusa più di tre minuti di ritardo da Simon Yates. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha fatto troppa fatica nelle prime due settimane della Corsa Rosa ma ora è arrivato il momento di dare un segnale se davvero si vuole provare a rimontare e sognare il podio. Tra meno di 24 ore si scalerà lo Zoncolan in una tappa decisiva per l’esito finale di questo Giro ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino : Di seguito le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva la maglia azzurra (oltre alla rosa), Carapaz sempre avanti nella classifica riservata ai giovani. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT ...

Giro d’Italia 2018 : Zoncolan - ma anche Passo Duron. Il giorno della verità. Aru e Froome all’ultima spiaggia : Zoncolan. Un nome suggestivo, che al solo pronunciarlo genera un fremito di inquietudine. E’ la salita più dura del mondo. 10 km al 12% di pendenza media, con punte del 22%. Dal secondo al sesto chilometro, la strada non scende mai sotto il 14%…Una montagna che spaventa tutti, nessuno escluso. Un trampolino verso l’Inferno, dove i corridori si producono in uno sforzo estremo, lasciando su queste strade una parte della propria ...

