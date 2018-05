Giro d’Italia 2018 | il borsino dei favoriti alla vigilia della battaglia dello Zoncolan

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della tredicesima tappa : la risposta di Elia Viviani! : Elia Viviani cala il tris: nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018 il veneto ha conquistato il terzo successo della sua corsa rosa, tornando ad alzare le braccia al cielo dopo le due frazioni vinte sempre in volata in Israele. Come ogni giorno andiamo a vedere come si sono comportati i protagonisti più attesi con le consuete pagelle. Elia Viviani, 10: una volata dominata, perfetta. Sguscia a ruota di Modolo, lo passa nel momento ...

Il Giro d'Italia si arrampica sul terribile Monte Zoncolan con l'incubo del maltempo : le previsioni meteo

Fabio Aru - Giro d’Italia 2018 : “Zoncolan? Salita leggendaria - vedremo come sto. Ho qualche minuto di troppo ma…” : Fabio Aru occupa la decima posizione in classifica generale al Giro d’Italia 2018 e accusa più di tre minuti di ritardo da Simon Yates. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha fatto troppa fatica nelle prime due settimane della Corsa Rosa ma ora è arrivato il momento di dare un segnale se davvero si vuole provare a rimontare e sognare il podio. Tra meno di 24 ore si scalerà lo Zoncolan in una tappa decisiva per l’esito finale di questo Giro ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino : Di seguito le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva la maglia azzurra (oltre alla rosa), Carapaz sempre avanti nella classifica riservata ai giovani. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT ...

Giro d’Italia 2018 : Zoncolan - ma anche Passo Duron. Il giorno della verità. Aru e Froome all’ultima spiaggia : Zoncolan. Un nome suggestivo, che al solo pronunciarlo genera un fremito di inquietudine. E’ la salita più dura del mondo. 10 km al 12% di pendenza media, con punte del 22%. Dal secondo al sesto chilometro, la strada non scende mai sotto il 14%…Una montagna che spaventa tutti, nessuno escluso. Un trampolino verso l’Inferno, dove i corridori si producono in uno sforzo estremo, lasciando su queste strade una parte della propria ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Attaccherò sullo Zoncolan! Salita mitica - non mi aspetto grandi distacchi” : Simone Yates si presenta in maglia rosa alla tappa dello Zoncolan e l’atteggiamento del britannico è estremamente combattivo come ha lasciato trasparire nelle dichiarazioni rilasciate a RaiSport al termine della tredicesima tappa, quella che ha condotto il gruppo da Imola a Nervesa della Battaglia con la vittoria di Elia Viviani: “Oggi finalmente una tappa abbastanza agevole anche se allo sprint non è mai facile stare dietro ai ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 13a tappa : Elia Viviani vince di rabbia e consolida la maglia ciclamino : Elia Viviani torna a dettare legge in volata al Giro d’Italia 2018. Il corridore della Quick-Step Floors conquista la tredicesima tappa imponendosi allo sprint sul traguardo di Nervesa della Battaglia. Per il 29enne veneto si tratta del terzo successo in questa Corsa Rosa dopo i due ottenuti in Israele sugli arrivi di Tel Aviv ed Eilat. Alle sue spalle si piazzano l’irlandese Sam Bennett e l’olandese Danny van Poppel. Nessun cambiamento nella ...

Elia Viviani - Giro d’Italia 2018 : “Le critiche? Tutte cazzate. Ho dimostrato che sappiamo come si vince” : Elia Viviani ha vinto la Ferrara-Nervesa della Battaglia, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il velocista della Quick Step Floors ha così conquistato il terzo successo in questa Corsa Rosa ed è riuscito a festeggiare dopo un paio di giorni davvero complicati. Queste le dichiarazioni che il veneto ha rilasciato ai microfoni di RaiSport: “Ho esultato così bruscamente (gettando la bicicletta subito dopo il traguardo, ndr) perché ...

Giro d’Italia 2018 - domani c’è lo Zoncolan! Orario d’inizio della tappa - come seguirla in tv e in tempo reale : La San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan è la tappa regina del Giro d’Italia 2018: la quattordicesima frazione della Corsa Rosa sarà decisiva per la classifica generale, i big sono pronti a darsi battaglia sulle impossibili rampe del Mostro della Carnia, semplicemente la salita più dura d’Europa. Andrà in scena uno spettacolo incredibile lungo i 10 chilometri che conducono in cima: Simon Yates cercherà di difendere la maglia rosa, ...

