Giovane pakistana costretta ad abortire dai genitori | Farah è stata liberata

Verona - Giovane pakistana costretta ad abortire dai genitori : “Mi hanno legata a un letto” : Una studentessa pakistana residente a Verona sarebbe stata portata dai parenti nel suo paese di origine e sarebbe stata costretta ad abortire il figlio che aveva concepito con un ragazzo veronese. Alle amiche in Italia la giovane avrebbe inviato dei messaggi su Whatsapp dicendo di essere stata legata a un letto, sedata e costretta a interrompere la gravidanza.Continua a leggere

“Sana è stata strangolata” : l’autopsia sulla Giovane italo-pakistana conferma l’omicidio : La notizia è giunta in mattinata dai media pakistani ed è stata rilanciata dall’Ansa. Sana Cheemea sarebbe stata uccisa, strangolata. La conferma giungerebbe dall’esame autoptico eseguito dal Punjab Forensic Laboratory dove la salma della venticinquenne era giunta nei giorni scorsi. Sono state infatti riscontrate fratture dell’osso del collo, compa...

Giovane pakistana si innamora di un italiano - viene sgozzata da padre e fratello : sgozzata dai suoi famigliari perché aveva scelto di sposarsi con un uomo italiano. È la tragica storia di Sana Cheema, 25 enne pakistana ma cresciuta a Brescia, assassinata negli scorsi giorni a Gujrat, la città dove era nata. Responsabili del delitto sono il padre e il fratello, subito arrestati dalle autorità giudiziarie e ora in carcere. Gli st...

Giovane pakistana uccisa in patria - voleva sposare un italiano : Una ragazza di 25 anni di origini pakistane, Sana Cheema, residente da anni a Brescia, è stata uccisa in patria dal padre e dal fratello perché voleva sposare un italiano. La Giovane è stata sgozzata dai parenti. Lo scrive il Giornale di Brescia.Il delitto è avvenuto nel distretto pakistano di Gujarat, dove la Giovane era nata e dove era tornata dalla famiglia un paio di mesi fa. A Brescia aveva frequentato le scuole ...

