Giornate dei Castelli | torri e fortezze aperte al pubblico in tutta Italia | “Un

Giornate AIGAE : dal 23 Maggio al 3 Giugno alla scoperta dell’Italia della Biodiversità - dei Giardini Botanici - delle Riserve Naturali : “Con le Giornate Nazionali la grande opportunità di entrare in Giardini Botanici ed in Riserve Naturali. In Sardegna al tramonto escursione Naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più belle della casta sul sistema duale nell’area del Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Toscana itinerario lungo stradine bianche e sentieri ed attraverseremo i paesaggi più suggestivi del sito Unesco Val d’Orcia alla scoperta ...

L’Italia dei sentieri sconosciuti : dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Vedremo L’Italia dei sentieri che una volta univano borghi e paesini. In Piemonte, un tempo antichi sentieri riunivano in un’unica comunità la gente dei borghi di Pratolungo e Sottovalle, in provincia di Alessandria. Oggi la viabilità è cambiata e i due paesi sono separati da colline ricoperte di boschi rigogliosi e ricchi di fascino. Noi seguiremo questi sentieri, entreremo e vedremo i due borghi. E ancora In Puglia c’è la Valle degli Eremi. A ...

La volata scudetto della Juventus : le ultime avversarie dei bianconeri. Il calendario completo : date - programma - orari e tv. 4 Giornate decisive : Ora la Juventus rischia seriamente di perdere uno scudetto che fino a due settimane fa sembrava già vinto. I bianconeri, infatti, sono stati sconfitti dal Napoli nello scontro diretto e ora hanno solo un punto di vantaggio sugli azzurri quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Il calendario dei Campioni d’Italia è molto complicate: le sfide a Inter e Roma, sempre in trasferta e contro due squadre in piena lotta per un ...

RISULTATI SERIE C/ Classifiche agGiornate e diretta gol live score dei gironi B - C : i big match (36^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite di oggi 22 aprile. In campo i gironi B e C per la 36^ giornata: occhio alla sfida Sudtirol-Ferlapisalò.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:21:00 GMT)

Tennis - Alterne vicende nelle prime Giornate dei campionati a squadre ed individuali : Nel campionato Under 12 maschile a squadre il sodalizio silvano si è imposto nelle prime due gare, superando, nell'ordine, le compagini del Circolo Tennis Brindisi e la Rm Sport Brindisi. La ...

Maltempo Sardegna : ridotte le Giornate di pesca dei ricci di mare - raccolta prorogata di 15 giorni : Su richiesta delle associazioni di categoria, delle cooperative e dei pescatori del riccio di mare, che segnalavano una forte riduzione delle giornate di pesca causate dal Maltempo che in questi ultimi mesi ha interessato la regione, l’Assessorato dell’Agricoltura della Sardegna ha concesso un incremento del calendario dei prelievi di 15 giorni, con chiusura tassativa fissata al prossimo 1 maggio. “Abbiamo concesso questa proroga – ...

Risultati Serie D / Classifiche agGiornate : in campo - si gioca! Livescore dei gironi : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e diretta live score delle partite in programma oggi 8 aprile 2018. In campo ancora i gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:00:00 GMT)