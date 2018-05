Giornate AIGAE | dal 23 Maggio al 3 Giugno alla scoperta dell’Italia della Biodiversità

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) “Con leNazionali la grande opportunità di entrare in Giardini Botanici ed in Riserve Naturali. In Sardegna al tramonto escursione naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più bellecasta sul sistema duale nell’area del Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Toscana itinerario lungo stradine bianche e sentieri ed attraverseremo i paesaggi più suggestivi del sito Unesco Val d’Orciadel territorio del “Buongoverno”. Sul Monte Grappa in Veneto, osserveremo il paesaggio naturale, cercando di capire come piante, animali e territorio siano coevoluti e come l’uomo possa inserirsi in questi intrecci. Ad Asiago splendidi grappoli di un giallo brillante compaiono traad adornare siepi e bordure riempiendo il nostro sguardo con meravigliosi colori. Passeggiando tra antiche strade, pascoli e prati godremo di questo ...