Giornata SalvaTerra | nasce il Think Tank del vino 

(Di venerdì 18 maggio 2018) E’ nato a San Pietro in Cariano (Verona), nel cuore della Valpolicella, ildel vino in occasione della primaorganizzata dal Gambero Rosso e da Tenute. ”L’iniziativa– si spiega in una nota- con l’intervento di imprenditori e personaggi con esperienze creative, aziendali e personali di successo- ha dato il modo di disegnare il futuro del comparto enologico” sempre più proiettato verso l’innovazione e l’etica. Come ha evidenziato, tra gli intervenuti lo chef Massimo Bottura: “Sprechiamo 1,3 bilioni di tonnellate di cibo ogni anno”, ma per lo chef modenese: ‘‘la cucina non è solo qualità del cibo, ma anche delle idee”. L’incontro, diviso in quattro momenti legati a quattro temi principali (Valore-Etica, Sostenibilità Sostenibile, Tempo, Connessioni), ha visto ...