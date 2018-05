GIORNALI Se i veri nemici di Mattarella riducono la Costituzione a un fake

[Il commento] Per Papa Francesco il miglior GIORNALIsta è San Giuseppe. "I poveri devono dettare la vostra agenda" : Alla vigilia delle grandi manovre per rinnovare la presenza della stampa cattolica in Italia Papa Francesco ha scelto la ricorrenza dei 50 anni di fondazione del quotidiano "Avvenire" per dire la sua ...

Mino Taveri allontanato dalla tribuna stampa dello stadio Bernabeu - il GIORNALIsta si scusa (Video) : Ieri, mezza Italia è stata coinvolta nelle varie tifoserie per la partita di Champions League, Real Madrid - Juventus, risultata fatale per la squadra bianco-nera che si è vista sottrarsi la possibilità di andare avanti nella competizione calcistica per un calcio di rigore subìto negli ultimi minuti della partita. Il team di Sport Mediaset si è trasferito in parte allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, fra cui anche il giornalista Mino ...

M5S : Verini - non si può impedire a GIORNALIsti di lavorare : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Quanto accaduto al giornalista de ‘La Stampa’ Iacoboni, cui è stato impedito l’ingresso all’iniziativa di 5 Stelle a Ivrea è gravissimo. Non si selezionano i giornalisti sulla base del gradimento. Non si può impedire loro di svolgere il proprio lavoro al servizio dell’informazione. Lo fanno i regimi autoritari”. Lo afferma Walter Verini, deputato del Pd.“Opacità e ...

Emilio Fede irriconoscibile in tv - colpa del botulino? La verità del GIORNALIsta : "Non ho fatto né chirurgia estetica, né botulino, niente", parola di Emilio Fede che risponde così, sul Corriere della Sera, a chi ha pensato a qualche...

