Gigi | l' orgoglio dietro l' addio | Non mi sento ancora finito

(Di venerdì 18 maggio 2018) nostro inviato a TorinoC'è tutto Gianluigi Buffon nell'ultimo tuffo. L'alla Juventus (e alla Nazionale) si trasforma nella sintesi dell'uomo e del campione. Andrea Agnelli è al suo fianco, il presidente che si fa chiamare per nome dal suo capitano perché una storia fatta più di vittorie che di anni, fa saltare i copioni. E così "è la persona che più ha frequentato casa mia nell'ultimo anno", rivela Agnelli. E quando gli passa la parola, Buffon tradisce l'emozione: "Con il Verona sarà la mia ultima partita con la Juventus". Nei tre abbracci tra Buffon e Agnelli c'è un rapporto "unico, posso anche dire di amicizia", dice il portiere. Ma non è la fine di un ciclo: "L'unica certezza che ha un tifoso della Juve è la famiglia. Una famiglia che è 95 anni che guida questa squadra". Si parte dalla fine per capire: "La Juve con me è pari. Mi ha dato talmente tanto che un qualcosa in ...