Giappone | Honda e Nagatomo tra 27 pre-convocati per Mondiali

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Giappone : c’è Honda : Mondiali Russia 2018, sono stati resi noti oggi i convocati del Giappone per la kermesse russa che prenderà il via nel mese di giugno Il ct del Giappone, Akira Nishino, ha diramato la lista dei 27 giocatori pre-convocati in vista del mondiale che prenderà il via in Russia il mese prossimo. Due i calciatori che hanno militato in Serie A, si tratta di Yuto Nagatomo ex difensore dell’Inter e dell’ex centrocampista del Milan Keisuke ...