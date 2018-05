GF 15 | scoppia la lite fra Filippo e Simone

Grande Fratello 2018 - scoppia una nuova lite a cena : Grande Fratello 2018: tensioni in Casa senza fine. La presenza di Aida Nizar è riuscita ancora una volta a destabilizzare il gruppo. I concorrenti gestiscono male la spagnola ed il suo modo di parlare, sicuri che sia maligna. I social sono dalla parte di Aida, ma quale sarà la verità? Intanto il Grande Fratello 2018 ci regala un altro scontro fra i gieffini, mettendo al centro Baye Dame e Veronica Satti. Liti e scontri al Grande Fratello 2018, ...

GF 15 : Danilo Aquino provoca Luigi Favoloso e scoppia la lite : Luigi Favoloso accusato da Danilo al GF 15: “Eravate abbracciati sotto le coperte” Nella casa del Grande Fratello Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sembrano essere sempre più vicini. Il presunto feeling tra il fidanzato (?) di Nina Moric e l’ex di Gianluca Vacchi è stato notato da tutti gli abitanti della Casa di Cinecittà ed il pettegolezzo ha preso il sopravvento. Nella notte Luigi e Patrizia hanno dormito nello stesso letto, ...

Alessia Mancini - lite dietro le quinte a Domenica Live. E scoppia a piangere in diretta : Polemica accesa a Domenica Live tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Alessia Mancini, rientrata in Italia e, per la prima volta in studio da Barbara D'Urso, viene attaccata da Elena Morali e ...

“Ma dattelo in faccia!”. Grande Fratello - tensione alle stelle. Tra due inquilini scoppia la furiosa lite ed è caos : cosa è successo davanti alle telecamere : L’attesissima quindicesima edizione del Grande Fratello è iniziata. Era da settimane che si parlava di possibili concorrenti, delle caratteristiche della casa e degli amatissimi opinionisti. Per non parlare di lei, Barbara D’Urso, la timoniera dei pomeriggi e della domenica Mediaset. Molti concorrenti non sono del tutto sconosciuti, anzi, i sono ex fidanzati di modelle (Luigi Favoloso, ragazzo di Nina Moric), compagni di ...

Udine - scoppia una lite : gli sferra un fendente poi si barrica in casa : DOLEGNA e CIVIDALE - Un uomo è stato accoltellato all'addome a Dolegna del Collio nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 aprile e versa in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia ...

Fidanzato piemontese - scoppia la lite tra genitori e figlia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Fidanzato piemontese, scoppia la ...

Uomini e Donne anticipazioni - Lorenzo - Giordano e Luigi : scoppia la lite : anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi risponde a Giordano e Luigi: il gesto social C’è davvero molto movimento intorno agli attuali protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. I corteggiatori di Sara Affi Fella e Nilufar Addati non se le mandano a dire e i social sono divenuti una vera e propria arena per […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo, Giordano e Luigi: scoppia la lite proviene da Gossip e Tv.

Mediaset-Sky - scoppia a sorpresa la pace : pay tv sul digitale terrestre - Premium sul satellite : Teleborsa, - scoppia improvvisa la pace tra Mediaset e Sky. Arriva nella tarda serata di ieri sera l'accordo storico destinato a incidere profondamente sull'assetto del settore televisivo italiano. La ...

Lite scoppiata tra ex concorrenti dell’Isola dei famosi : minacce e paura Video : L’#Isola dei famosi continua a far parlare di sé. Tra alcuni ex naufraghi sono spuntate nuove accuse che hanno portato a nuovi litigi ed aggressioni. Oltre a quello tra Eva Henger e Francesco Monte, a venire a galla è stato anche il contrasto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Che cosa è successo? Craig Warwick accusa Franco Terlizzi a Domenica Live A Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso, è tornato a parlare Craig Warwick. In ...

Cristiano Malgioglio e Amanda Lear - scoppia la lite : 'Frasi irripetibili. Lui va in giro a barare sull'età' : MILANO - Leggo.it torna parlar ed Cristiano Malgioglio dopo la sua partecipazione al GfVip . Sembra infatti che fra il cantante compositore e Amanda Lear , amici da anni, sembra sia scoppiata una lite.

