Gb | giovane accoltellato in periferia a Londra | morto sul colpo

, 27 apr. (AdnKronos) - Undi 23 anni di origine bengalese, regolarmente residente sul territorio italiano, è stato aggredito e ucciso lascorsa nei pressi della zona della Stazione Centrale di. L'aggressione, riferiscono i carabinieri, è avvenuta in via Luigi Settembrini

, 27 apr. (AdnKronos) – Undi 23 anni di origine bengalese, regolarmente residente sul territorio italiano, è stato aggredito e ucciso lascorsa nei pressi della zona della Stazione Centrale di. L’aggressione, riferiscono i carabinieri, è avvenuta in via Luigi Settembrini poco dopo le 2.30.Ilè stato trovato a terra da un passante, in stato di incoscienza e con una ferita da arma da taglio allo ...

, 13 apr. (AdnKronos) - Un 31enne è ricoverato in, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo didopo essere statoin. E' successo nella notte, intorno alle 4, in via Eugenio Quarti, nel quartiere di Baggio, alla periferia Ovest del