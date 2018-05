: #Gaza, l'Onu dà il via libera alla commissione d'inchiesta - Agenzia_Ansa : #Gaza, l'Onu dà il via libera alla commissione d'inchiesta - ilfoglio_it : Per l'Onu #Israele ha “ingabbiato' gli abitanti di #Gaza. Ma chi sta conducendo il popolo palestinese al suicidio è… - MediasetTgcom24 : Gaza, Onu contro Israele: 'Uso forza totalmente sproporzionato' #gaza -

Il Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite ha autorizzato unad'sugli scontri al confine tra Israele ee sulle presunte violazioni dei diritti umani nella Striscia, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. La risoluzione è stata approvata con 29 voti a favore, 2 contrari (Usa e Australia) e 14 astensioni. Decisione immediatamente respinta da Israele.Il Consiglio per i Diritti umani "ancora una volta dimostra di essere una maggioranza anti-israeliana dominata dall'ipocrisia e dall'assurdità".(Di venerdì 18 maggio 2018)