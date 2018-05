Gaza | l' Onu dà via libera alla commissione d' inchiesta

L'Onu demonizza Israele e ribalta la verità su Gaza : Ancora una volta si conferma che alL'Onu il mondo è sempre particolarmente capovolto. Intanto, sul tavolo di Al Hussein, non sono ancora arrivati i dossier su Siria, Yemen, Venezuela e altri teatri ...

Gaza, Onu contro Israele: "Uso forza totalmente sproporzionato"

Massacro Gaza - Israele nel mirino Onu/ Raid su Hamas - Lega Araba e Turchia : “Netanyahu giudicato da Corte Aja” : Medio Oriente, a Gaza nuovi Raid di Israele contro Hamas: "usano i bambini come armi, non credete agli ipocriti nel mondo", attacca Gerusalemme. Scontri sulla Striscia con i palestinesi(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:00:00 GMT)

Erdogan : 'L'Onu è finita dopo quello che è successo a Gaza : silenzio sul bullismo di Israele' : Se continuerà a esserci silenzio sul bullismo di Israele, il mondo sarà trascinato nel caos'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ieri sera ad Ankara a un 'iftar', il pasto ...

Strage a Gaza - Erdogan/ “L’Onu è finito - il mondo presto trascinato nel caos” : Strage sulla Striscia di Gaza, le parole del presidente della Turchia, Erdogan: “L’Onu è finito, il mondo presto trascinato nel caos”. Dichiarazioni forti quelle del numero uno turco(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:00:00 GMT)

Strage Gaza - Erdogan : "L'Onu è finita - il mondo rischia il caos" : Il leader turco: "Non permetteremo che Gerusalemme sia usurpata da Israele. Sosterremo la lotta dei nostri fratelli palestinesi"

Strage Gaza, Erdogan: "L'Onu è finita, il mondo rischia il caos"

Gaza, appello dell'Onu: "Agire per evitare una guerra"

Gaza : palestinesi chiedono missione Onu : TEL AVIV, 15 MAG - Il governo palestinese ha chiesto al Consiglio dei diritti umani dell'Onu , Unhrc, "di organizzare un incontro urgente per decidere l'invio di una missione internazionale per ...

Gaza - GUERRA DIPLOMATICA TRA ISRAELE E TURCHIA/ Usa - veto su inchiesta indipendente dell'Onu : Striscia di GAZA, scontri con ISRAELE: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: TURCHIA ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:43:00 GMT)

Gaza.A Onu parla palestinese - esce Haley : 19.45 L'ambasciatrice statunitense all'Onu, Haley, ha lasciato la sala del Consiglio di Sicurezza Onu mentre ha preso la parola il collega palestinese, Mansour, sulla situazione a Gaza. "Quanti palestinesi devono morire prima che facciate qualcosa? Questi bambini meritano di morire? Perché avviene questo massacro e il Consiglio di Sicurezza non fa nulla? Perché siamo l'eccezione?".

Gaza.Appello Onu : agire e evitare guerra : 18.10 "La comunità internazionale deve intervenire e prevenire una guerra". Così Mladenov, coordinatore speciale Onu per il processo di pace in Medio Oriente alla riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza sulla situazione a Gaza. "Israele- ha aggiunto-deve calibrare l' uso della forza,proteggere i suoi confini,ma in modo porporzionato. Mentre Hamas non deve usare le proteste per mettere bombe e compiere provocazioni". Il governo ...