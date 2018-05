Galliani e Thohir nei guai | la Procura di Milano indaga per ‘doping amministrativo’

Plusvalenze gonfiate tra Milan - Inter e Genoa : indagati per falso in bilancio Thohir - Galliani e Zarbano : Non solo Milan e Inter ma anche il Genoa. C’è anche l’amministratore delegato della squadra rossoblu, Alessandro Zarbano, nell’inchiesta sulle Plusvalenze sulle vendite di giocatori della procura di Milano. Il manager Genoano è stato iscritto nel registro degli indagati a Genova e il fascicolo è in mano al sostituto procuratore Marcello Maresca. L’ufficio inquirente del capoluogo lombardo, invece, indaga sul presidente dell’Inter, ...