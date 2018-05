Francia | Parigi si svuota | nel 2050 popolazione arriverà ai minimi

Maltempo in Francia : pioggia a freddo a Parigi - neve in 3 dipartimenti : In pieno mese di Maggio, a Parigi si registra un calo delle temperature e pioggia, neve e ghiaccio nella Lozere, nell’Ardeche e nella Loira: solo le regioni a nordovest sono risparmiate dal Maltempo. Piove su gran parte della Francia: nel nordest si registrano veri e propri nubifragi, mentre nevica sul Massiccio centrale oltre i mille metri e sui Pirenei oltre i 1.200 metri. L'articolo Maltempo in Francia: pioggia a freddo a Parigi, neve ...

ISIS - ATTENTATO A PARIGI : ACCOLTELLA PASSANTI - UN MORTO/ Cecenia : “Azimov? No - la Francia è responsabile!” : ATTENTATO ISIS a PARIGI, giovane ceceno ACCOLTELLA PASSANTI: un MORTO. Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:46:00 GMT)

Attacco a Parigi. Macron : “La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue” : “La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue ma non cede un millimetro ai nemici della libertà”. E’

**Francia : attacco con coltello a Parigi - aggressore ucciso da Polizia** : Parigi, 12 mag.(AdnKronos) – Aggressioni a Parigi, nel secondo Arrondissement, da parte di un individuo armato da un coltello. L’individuo è stato neutralizzato dalla forze dell’ordine, secondo quanto riferisce la Prefettura di Polizia di Parigi. L’autore degli attacchi, riferisce la stampa francese, avrebbe ferito diverse persone prima di essere ucciso. Secondo fonti di polizia le vittime sarebbero almeno due, compreso ...

DIRETTA/ Les Herbiers Psg (risultato finale 0-2) : i parigini vincono la Coppa di Francia - onore agli sconfitti : DIRETTA Les Herbiers Psg, risultato finale 0-2: i parigini vincono la Coppa di Francia con i gol di Lo Celso e Cavani (rigore), la squadra della terza divisione esce a testa altissima(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:54:00 GMT)

Francia - sabato di protesta contro Macron a Parigi : schierati 2 mila agenti : Parigi si prepara a una giornata di manifestazioni contro le politiche del presidente Emmanuel Macron. La protesta di oggi è stata intitolata “La festa a Macron”, rimando “ironico” anche al compimento del primo anno di governo per l’inquilino dell’Eliseo. L’iniziativa è stata organizzata dalla sinistra radicale France insoumise, guidata da Jean-Luc...

Scontri al "valico dei migranti" : tensione al confine Italia-Francia - Parigi invia rinforzi : Alta tensione al confine italo-francese. Il ministro dell'Interno francese ha annunciato l'invio di "importanti" rinforzi delle forze di sicurezza al confine con l'Italia, dopo le azioni di...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Parigi : "Arsenale distrutto" | Gentiloni : "Dall'Italia nessuna azione bellica" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali"

Francia : Parigi - sgomberati studenti Sorbona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Francia-Arabia Saudita : incontro presidente Macron erede al trono saudita - Parigi rafforza cooperazione con Riad : "Pieno sostegno alla sicurezza dell'Arabia saudita, condanna dell'attività balistica proveniente gli Houti, volontà di trovare una soluzione politica al conflitto e grande esigenza umanitaria nei ...

Francia - ancora sciopero dei ferrovieri. Disagi e ingorghi a Parigi e dintorni : MILANO - Proseguono oggi gli scioperi in Francia in contemporanea con l'arrivo in Parlamento della contestata riforma delle ferrovie, che rappresenta il motivo del contendere col governo. E il ...