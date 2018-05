Forza italia sollecita le dimissioni del sindaco di Sogliano Cavour

E' scontro Lega-Forza Italia : "In questo momento con Salvini c'è molta distanza. Lui parla solo per se stesso, non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra. Nell'ultima telefonata che ci siamo fatti gli ho ...

‘Ndrangheta stragista - un pentito : “Bagarella conosceva il nome di Forza italia prima che fosse pubblico” : Cosa Nostra sapeva in anticipo che il partito di Silvio Berlusconi si sarebbe chiamato “Forza Italia”. A rivelarlo, oggi in un’aula di tribunale, è stato il collaboratore di giustizia Tullio Cannella sentito a Reggio Calabria nel processo “‘Ndrangheta stragista” che vede alla sbarra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, esponente di primo piano della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Rispondendo alle domande del ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani rafForza la maglia ciclamino : Di seguito le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva la maglia azzurra (oltre alla rosa), Carapaz sempre avanti nella classifica riservata ai giovani. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT ...

Casa - Bankitalia : in I trim prezzi stabili - si rafForza la domanda : Roma, 18 mag. , askanews, prezzi stabili per gli immobili e rafforzamento della domanda. E' quanto emerge dal Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, relativo al primo ...

"In ogni caso lunedì si chiude". Poi Salvini attacca Forza Italia : È il momento delle scelte irrevocabili, ed è un Matteo Salvini un po' scuro in volto, sicuramente stanco e probabilmente non di ottimo umore, quello che a tarda mattinata lascia Montecitorio dopo l'ultimo, o forse penultimo, incontro con il dioscuro Luigi Di Maio.Primi vagiti, meglio grugniti, di un governo che è ancora in sala travaglio ma di cui si vede, se non la testa, almeno la gran voglia di nascere. Anche il numero due leghista, Giancarlo ...

Forza italia accusa Lega e M5S : 'Sulla giustizia un programma manettaro' : Il conflitto d'interesse è sbiadito, ma sul fronte delle giustizia il contratto di governo M5S-Lega è 'molto manettaro'. A sostenerlo è il portavoce dei gruppi di Forza Italia Giorgio Mulè che a Radio ...

Anna Maria Bernini : 'Stallo molto pericoloso. Forza italia non voterà mai la fiducia al governo M5s-Lega' : Questo stallo, che ha pochissimi precedenti nella storia della Repubblica, è molto pericoloso , perché allontana la gente dalla politica'. E ancora, ha concluso: 'Forza Italia non voterà la fiducia a ...

Def - da Forza italia un no preventivo al "pastrocchio" tra grillini e leghisti : Se il voto del Pd si può spiegare con la necessità di sostenere un quadro tendenziale presentato dal governo Gentiloni e dal ministro dell'economia Padoan, per Forza Italia non valeva nemmeno questo ...

Fedex : Capone - chiusura filiali rafForza precariato in Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo è il risultato della fusione tra Fedex e TNT, vantaggiosa economicamente per la multinazionale, che già registra un fatturato di 1 miliardo di dollari, mentre toglie dignità e lavoro ai dipendenti coinvolti”. Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario generale dell’Ugl, in merito allo sciopero nazionale dei dipendenti Fedex e Tnt previsto per domani, 17 maggio, a Milano e ...

Internazionali d’Italia - Fognini si gode il successo : “per battere Thiem dovevo per Forza prendermi dei rischi” : Fabio Fognini ha commentato la vittoria ottenuta contro Thiem nel secondo turno degli Internazionali di Roma, esprimendo le proprie sensazioni al riguardo Fabio Fognini passa al terzo turno dopo un incontro fantastico vinto con Thiem. Tre lottatissimi set per far fuori l’austriaco, 6-4 1-6 6-3. Fognini oggi ha messo in mostra la grande voglia di andare avanti nel torneo di casa, dove affronterà al terzo turno Gojowczyk, il quale ha ...

Sky Italia rafForza il suo top management per guidare crescita ed evoluzione business : Sky Italia sta imprimendo una forte accelerazione alla crescita del suo business di Media Company che opera su tutte le piattaforme con modelli di business differenti. Grazie alla sua strategia multipiattaforma, già dal prossimo mese una selezione dei contenuti Sky sarà disponibile sul digitale terrestre e presto tutta l’offerta pay, oltre che via satellite, verrà distribuita anche sulla rete a banda ...

"Manifesto del peggior giustizialismo grillino". Forza italia demolisce il contratto M5S-Lega : In casa Forza Italia il programma che sta emergendo dal tavolo giallo-verde è intriso del "peggior giustizialismo grillino", con una forte impronta del duo Davigo-Di Matteo. In una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala che "abbiamo evitato di commentare a caldo la bozza del 'contratto per il governo del cambiamento' pubblicata ieri sera dall'Huffpost, ma oggi non possiamo esimerci dal ...