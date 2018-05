Forum Pa | Mit presente con Pon Infrastrutture e Reti

sportfair

: [Kino] 'Avengers: Infinity War' startet mit 200 Mio. Dollar in China - DVDForumat : [Kino] 'Avengers: Infinity War' startet mit 200 Mio. Dollar in China -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Il ministero dellee dei Trasporti sarà alPa 2018, che si terrà dal 22 al 24 maggio al Roma Convention Center ‘La Nuvola” dell’Eur, con il Pon, Opendata e Opencantieri e altri progetti. Nei tre giorni della manifestazione lo stand raprà il punto informativo per le diverse iniziative che vedono coinvolto il Ministero.Per quanto riguarda il Pon(PONIR 2014-2020) l’attenzione sarà focalizzata sul progetto di sensibilizzazione ‘Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi”, realizzato quest’anno per la prima volta e dedicato alle scuole superiori delle regioni oggetto degli interventi del Programma. Nata per creare interesse e sensibilizzare le giovani generazioni sul ruolo dell’Europa, della Politica di Coesione e ...