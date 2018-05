Fortnite Battle Royale | in arrivo i Jetpack?

Fortnite ha avuto un impatto su Ubisoft : la compagnia potrebbe seguire il trend dei battle royale : Come altri editori, Ubisoft ha ora risposto all'enorme successo mondiale di Fortnite, il famoso titolo di Epic. Ora, durante la conference call, il CEO dell'azienda, Yves Guillemot, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul battle royale, confermando che Fortnite - e altri giochi di questo tipo - hanno effettivamente avuto un qualche tipo di impatto su Ubisoft. Come segnala Gamespot, questo non è niente di nuovo nel gaming, ha sottolineato ...

Fortnite Battle Royale potrebbe ricevere presto una modalità competitiva : Probabilmente Fortnite Battle Royale sarà arricchito ancora di più, o almeno così sembra stando a quanto riportato dai colleghi di VG247. Nello specifico, il gioco potrebbe vedere presto l'arrivo di una modalità competitiva.Fortnite Intel avrebbe scovato dei file nascosti dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 4.2 e, questi, si dovrebbero riferire proprio alla suddetta modalità. Analizzando i file in questione, si è scoperta una cartella ...

Fortnite : un dataminer scova nuove skin in arrivo nel Battle Royale : Fortnite è in costante aggiornamento, e se solo qualche ora fa vi abbiamo parlato delle novità introdotte dalla patch 4.2 appena resa disponibile, il datamining dei file dell'update testimonia come Epic stia già preparando i futuri contenuti per il suo Battle Royale di successo.Come riporta VG24/7, alcuni utenti hanno curiosato tra i file dell'aggiornamento e hanno scovato le nuove skin in arrivo in Fortnite, che riguardano tanto i personaggi ...

Fortnite : la patch 4.2 introduce un nuovo fucile per la modalità Battle Royale : Fortnite è stato offline per alcune ore, per una manutenzione programmata che si è occupata di applicare la patch 4.2 che introduce tantissime novità al Battle Royale sviluppato da Epic Games. Come riporta VG24/7, queste riguardano tanto il comparto PvE, Salva il Mondo, quanto quello PvP, appunto Fortnite Battle Royale.I giocatori potranno divertirsi in questa modalità con un fucile nuovo di zecca, il Vampafucile, che sarà disponibile come ...

Fortnite Battle Royale : un video di gameplay mostra Thanos in azione : Nella giornata di ieri, Epic Games e Marvel hanno annunciato un evento crossover senza precedenti per Fortnite che permetterà ai giocatori di vestire i panni di Thanos del film Avengers: Infinity War. Prima di vedere direttamente in azione il personaggio, ecco come funziona il Guanto dell'Infinito.Come segnala VG247.com, all'inizio di ogni partita una meteora atterra e rilascia l'Infinity Gauntlet. Il giocatore che interagisce con esso diventa ...

Fortnite Battle Royale : la Stagione 4 si arricchisce con le Sfide della Settimana 2 : Arrivano le nuove Sfide per i tantissimi giocatori impegnati in Fortnite Battle Royale! Lo scorso primo maggio, come saprete, ha avuto inizio la Stagione 4 e, molto probabilmente, alcuni di voi saranno ancora impegnati con le Sfide della Settimana 1.Ma, come riportano i colleghi di VG247, ecco già spuntare con anticipo le Sfide della seconda Settimana. Sono in tutto 7 e potete scoprirle qui di seguito nel dettaglio:A quanto pare non esistono ...

Fortnite : non ci sono piani attuali per portare il battle royale su Switch : Fino a qualche giorno fa circolavano alcune voci secondo le quali il celebre battle royale di casa Epic Games sarebbe giunto anche per Nintendo Switch, sottolinea Usgamer.Le indiscrezioni arrivavano dall'account Twitter @LeakyPanda che offriva voci anche piuttosto dettagliate che le altre testate in un primo momento aveva iniziato a riportare in coro.Ebbene secondo fonti vicine a Nintendo e a Fortnite non vi sarebbero invece piani per un ...

Nasce il primo gioco da tavolo Battle Royale - che strizza l'occhio al design di Fortnite : Dopo aver conquistato buona parte del mercato dei videogiochi, il genere Battle Royale non è sazio di successi e potrebbe presto diffondersi tra i giochi da tavolo, almeno nelle speranze di Brandon McCaskill. McCaskill è infatti l'ambizioso ideatore di Last One Standing, il primo gioco da tavolo Battle Royale che a partire dal 1° maggio sarà protagonista di una campagna di finanziamento su Kickstarter.Nel gioco si affronteranno fino a 8 ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Epic Games parla delle difficoltà di integrare le modalità Save the World e Battle Royale di Fortnite : La storia di Fortnite è assolutamente peculiare, principalmente considerando la storia e le origini del suo successo. Il gioco presenta due modalità, una PvE, Save the World, e una PvP, Battle Royale, quella che si è dimostrata decisiva per lanciare Fortnite all'apice di tutte le classifiche del 2018.Epic Games aveva dapprima portato Fortnite sul mercato nella sua versione Save the World, e solo in seguito si era occupata in soli due mesi di ...

Fortnite : Epic Games punta ad aumentare i partecipanti alla modalità Battle Royale : Fortnite, come ormai saprete, è un titolo che ha riscosso, e continua a riscuotere, un enorme successo presso i giocatori. Questo è dovuto, oltre a una solida fan base, anche al costante supporto da parte di Epic Games che, con interessanti aggiornamenti, arricchisce sempre di più l'esperienza di gioco. Il 19 aprile, ad esempio, è in arrivo il nuovo update che porta con sé la nuova mitragliatrice leggera.Ma Epic, a quanto pare, pensa in grande ...

Più di 100 giocatori in Fortnite Battle Royale? Cosa ha svelato Epic Games : Non c'è dubbio che lo sparatutto in terza persona di Epic Games, Fortnite, è al centro di tutte le attuali discussioni sui videogiochi dato il suo enorme successo. C'è chi lo ama e chi lo odia. Ogni settimana i giocatori ricevono nuovi contenuti e aggiornamenti per mantenere il gioco fresco e interessante. Da sempre però si parla di un possibile aumento dei soliti 100 giocatori presenti nella modalità Battle Royale. Più di 100 giocatori in ...

Battle Royale : Fortnite o PUBG - quale scegliere? : Entrambi i titoli vengono aggiornati costantemente e il pubblico di appassionati che giocano e seguono in streaming le partite del genere Battle Royale non accenna a diminuire. Di sicuro di qui a un ...