Formula E - Rosberg scalda la nuova Gen2 tra le strade di Berlino

Dalla Formula 1 al karting : Rosberg e Massa star a Sarno : Sarno - Gli elogi di Felipe Massa, da qualche mese presidente della Cik-Fia, per il Circuito Internazionale Napoli di Sarno hanno rappresentato solo una delle due note di cronaca per il round 1 del ...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

Formula 1 2018 - Rosberg : pole position di Hamilton impressionante : Mercedes senza punti deboli "Per ora è Mercedes contro Mercedes": Rosberg sottolinea la forza del team guidato da Toto Wolff, che riparte nel Mondiale con la pole n.73 del suo campione del mondo ...