Forex - dollaro in rafforzamento si prepara a nuove strette : Teleborsa, - Il dollaro statunitense si rafforza contro la maggior parte delle principali contro valute, e in particolare l' euro , quest'ultimo messo sotto pressione dall' attuale situazione politica ...

Forex - dollaro accelera grazie a Powell : valute emergenti sotto pressione : ...per pensare che le economie emergenti e gli investitori si aspettano un ciclo di rialzo dei tassi da parte della Fed e un rientro alla normalità delle politiche monetarie in altre aree del mondo. Le ...

Forex - effetto Powell su euro-dollaro : ... trova terreno fertile nella necessità della BCE di assumere un atteggiamento più moderato nella rimozione della politica monetaria espansiva, visti i segnali in chiaro scuro giunti dall'economia ...

Cambio Euro Dollaro : accertata correlazione EUR/USD con rendimenti Treasury - spunti Forex : In questo momento, come confermato da numerosi indicatori comunicati al mercato negli ultimi mesi, l'economia si trova in uno stadio avanzato e maturo. Viceversa è invece la situazione in Europa dove,...

Previsioni Forex zloty 2018 - monete Europa orientale recuperano contro dollaro : La maggiore economia della regione è anche il più grande "benefattore" a livello nominale nell'attuale budget settennale, con l'Ungheria che invece registra il maggior afflusso su base pro-capite. Di ...

Forex : forza dollaro frena l'euro - che buca quota $1 - 23. Delusione dato Germania e attesa Bce : La forza del dollaro - successiva al balzo dei tassi sui Treasuries, a sua volta scatenato dal rally dei prezzi del petrolio alla vigilia - porta l'euro a bucare la soglia di $1,23 e a scendere fino ...

Forex - dollaro in salita dopo dato PIL USA : Teleborsa, - dollaro in apprezzamento nei confronti delle principali controparti galvanizzato dal dato migliore delle attese sul PIL statunitense. Nell'ultimo trimestre del 2017, l'economia americana ha registrato una accelerazione al 2,9% oltre le aspettative , +2,7%, e contro il +2,5% previsto in precedenza. Un contesto che potrebbe concedere alla Federal Reserve di adottare ...

