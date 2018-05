: Putin ringrazia. Fonti del Cremlino: Stop alle sanzioni? 'Buon segno da Lega e M5S' - HuffPostItalia : Putin ringrazia. Fonti del Cremlino: Stop alle sanzioni? 'Buon segno da Lega e M5S' - TgLa7 : Fonti Lega, non ancora chiusa la trattativa, incertezze su #contratto e #premier ( a differenza di quanto detto da M5s) - SkyTG24 : #UltimOra Fonti Quirinale: #Mattarella attende testo definitivo dell'accordo Lega-M5S non una bozza #canale50… -

"Amici,il 90 per cento delle idee dellatrova spazio nel programma comune di governo scritto con i 5 Stelle. Domani e domenica vi aspetto ai gazebo in mille piazze italiane, potrete dire la vostra!E con il sì,#andiamoagovernare". Lo scrive con un tweet Matteo Salvini. Intantoparlano di sconcerto per la proposta "improbabile" di Berlusconi candidato a premier, ritenuta un tradimento rispetto a chi si è sempre mosso lealmente con la coalizione.E sulla presunta telefonata tra Salvini e Berlusconi i due staff smentiscono.(Di venerdì 18 maggio 2018)