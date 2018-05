Fonte Laurentina | Rocca | Pasetti | Zamparelli dal 13 Marzo 75 Bambi sono ancora senza la

romadailynews

(Di venerdì 18 maggio 2018) È quanto dichiarano in una nota congiunta Federicoresponsabile enti locali FdI, Laurae Amedeomembri del coordinamento del IX Municipio FdI. “Ci troviamouna volta a dover segnalare l`inefficienza di questa amministrazione che dal 13ha chiuso la scuola Mimosa biricchina dicostringendo di fatto 75ni con le rispettive famiglie a dover proseguire l`anno scolastico fuori dal loro quartiere causando non pochi disagi Oltre il danno anche la beffa per i genitori di questini che si vedono costretti comunque a dover pagare i servizi scolastici e a non poterne usufruire Ci chiediamo quando questa amministrazione ripristinerà l`agibilità della struttura permettendo così di tornare alla normalità” conclude la nota. L'articolodal 1375...