Flavia Vento | uomini addio | meglio la preghiera

(Di venerdì 18 maggio 2018)diceagliper vivere una vita di castità votata alla. A svelarlo è lei stessa in uno dei suoi ultimi messaggi su Twitter. La showgirl, che da tempo si è allontanata dalla tv, ha iniziato una nuova esistenza basata sulla fede. “Ho chiuso con gli– ha scritto la-. Prego solo. Ricordate che la castità è la salvezza dell’anima in un mondo oramai privo di valori. Baci”. Classe 1977,ha compiuto 41 anni appena un mese fa, e per anni è stata il sogno proibito di milioni di italiani. Il debutto in tv arrivò 1999, grazie alla trasmissione Il Lotto alle Otto, in cui interpretava la Dea Bendata, poi il ruolo di valletta nello show Libero di Teo Mammucari, che le è rimasto incollato addosso per sempre. La partecipazione dellaal programma scatenò accese polemiche. Durante la diretta infatti la soubrette era ...