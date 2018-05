Flat tax | euro | debito | migranti Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di

Flat tax e incentivi : Rete Irene pone all’attenzione del nuovo governo la riqualificazione energetica come sviluppo del territorio : Nei giorni scorsi sono circolate notizie sulla possibilità che, in connessione a una riforma tributaria basata sulla Flat tax, potrebbero essere abolite quasi tutte le agevolazioni fiscali, comprese quelle attive nel settore edilizio e, in particolare, quelle per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Particolare apprensione ha suscitato l’affermazione secondo cui “Non ci sarà bisogno di altri sconti” – pronunciata da ...

Nugnes (M5S) : “Flat tax e rimpatri forzati non li voto”. La senatrice dice no alla Lega : Paola Nugnes è una delle 6 senatrici che permetteranno all'accordo Lega - M5S di reggere in parlamento, ma chiarisce da subito i suoi propositi: "Voterò la fiducia ma è solo la prima, sugli altri voti i presupposti cambieranno. Flat tax e legge sull'immigrazione non li voto. Se il mio contributo non serve pronta ad andare via"Continua a leggere

Di Maio-Salvini : promesse mantenute. Ok a Flat tax e reddito cittadinanza : Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di ...

Contratto di governo : Flat tax - pensione di cittadinanza e gli altri punti salienti : "Con il governo M5S/Lega, i problemi di fondo dell'economia italiana, tra cui la bassa crescita, la scarsa flessibilità dei mercato del lavoro, l'inefficienza del sistema bancario e della pubblica ...

Che cos'è la Flat tax : maxi taglio fiscale per i ricchi - rischio beffa per i poveri : Che cos'è? Nel gergo anglofilo della politica economica e delle tasse viene chiamata flat tax, significa tassa piatta, ma anche con la traduzione in mano non si capisce. 'Piatta', ma perché? L'...

Maxi taglio fiscale per i ricchi - rischio beffa per i poveri : ecco come funziona la Flat tax : Che cos'è? Nel gergo anglofilo della politica economica e delle tasse viene chiamata flat tax, significa tassa piatta, ma anche con la traduzione in mano non si capisce. 'Piatta', ma perché? L'...

Reddito di cittadinanza - Stefano Feltri : “Non è compatibile con la Flat tax. Uno aiuta i poveri - l’altra i ricchi” : “Sono sempre stato perplesso all’idea di dare soldi a pioggia. Poi, studiando la situazione delle politiche di welfare in Italia, si scopre ci sono molte persone, i più poveri, che non sono coperti”. Stefano Feltri, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, ha presentato ieri a Roma il suo libro “Reddito di cittadinanza” (edito da Paper First). “Se è vero Reddito di cittadinanza a tutti i disoccupati, è un’ottima idea: ...

Flat tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del contratto Lega-M5s una "cialtronata" : Il contratto di Governo tra Lega e M5s prevede misure con un costo complessivo superiore ai 125 miliardi di euro, a fronte di coperture di soli 500 milioni. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:56:00 GMT)DI MAIO-SALVINI/ Staffetta o rottura, l'ora della verità davanti a mercati e Quirinale, di S. LucianoCARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia, di P. Annoni

Flat tax - pensioni : le novità del contratto “L’Italia blocca la Tav? Dovrà rimborsare” : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Governo Lega-M5S - il nuovo contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

M5S-Lega - contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Novità su Flat tax e reddito di cittadinanza : Nell'ultima bozza rilasciata dal tavolo tecnico e vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica. Rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le Novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. L'affondo di ...

Flat tax - taglio delle pensioni : le novità Il contratto 5 Stelle-Lega : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma.-- Sulle pensioni non c’è solo lo stop alla legge Fornero. Il punto 24 del contratto dice che «per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento finalizzato al taglio delle cosiddette pensioni d’oro (superiori ai 5.000 euro netti ...

Governo M5S-Lega : da migranti a Flat tax - tutti i nodi da sciogliere : Immigrati, possibilità di riforme in deficit, nodo Tav, flat tax, limite di due anni al reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei punti che figurano evidenziati in rosso nella bozza del contratto di Governo M5S-Lega – non la bozza definitiva ma quella a cui si lavorava ancora questa mattina – dunque da sottoporre all’attenzione dei due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che dovrebbero pronunciarsi in merito decidendo la ...

Da migranti a Flat tax - i nodi da scogliere : Immigrati, possibilità di riforme in deficit, nodo Tav, Flat tax, limite di due anni al reddito di cittadinanza . Sono alcuni dei punti che figurano evidenziati in rosso nella bozza del contratto di ...